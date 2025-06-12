Из-за высокой стоимости 2 нм пластин Qualcomm создаёт упрощённый чип

В 2026 году от ведущих производителей мобильных процессоров, таких как Qualcomm, ждут первых чипов на техпроцессе 2 нм. Скорее всего, флагманом станет Snapdragon 8 Elite Gen 3. По слухам, из-за чрезвычайно высокой стоимости пластин несколько партнёров Qualcomm не будут устанавливать эти процессоры в свои смартфоны. В результате Qualcomm разрабатывает одновременно две версии чипа, как сделала Apple со своими A18 и A18 Pro.

Ранее инсайдер Digital Chat Station говорил о том, что Apple, MediaTek и Qualcomm вынуждены поднять цены на свои чипы из-за возросшей стоимости производства пластин 2 нм. Сообщается, что TSMC начала принимать заказы на этот производственный процесс с 1 апреля. Стоимость каждой единицы оценивается в $30000. В результате партнёры Qualcomm не будут спешить переходить на Snapdragon 8 Elite Gen 3.

Топовый вариант процессора имеет модельный номер SM8950 и будет использоваться в лучших смартфонах. Что касается модели SM8945, она предложит те же флагманские функции, но с урезанными характеристиками, такими как кэш, пониженные тактовые частоты CPU и GPU, а также другие компромиссы.

К тому моменту может появиться конкурент в лице Samsung. Компания стремится нарастить процент выпуска годных чипов до 50%, а затем и выше, чтобы сделать массовое производство целесообразным.

Ходил слух, что Qualcomm провела успешные переговоры с Samsung о массовом производстве своего Snapdragon 8 Elite Gen 2 для Galaxy. Официально это пока не подтверждено.