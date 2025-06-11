Hyundai накапливает материалы на случай ограничений от Китая

Одной из проблем для электромобилей является поиск материалов для них. Не упрощает дела тот факт, что большинство этих материалов закупается только в Китае. По данным информационного агентства Reuters, эта контролирует 90% производства магнитов и металлов с использованием редкоземельных металлов, 85% мощностей по переработке редкоземельных металлов и 70% добычи редкоземельных материалов. Это делает автопроизводителей всех стран чрезвычайно зависимыми от Китая при поиске материалов как для электромобилей, так и для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Это заставляет автопроизводителей действовать. Reuters сообщает, что одна из стратегий бренда Hyundai заключается в наличии больших запасов для поддержания производства Ioniq 5 и других моделей.

Reuters сообщает, что Hyundai собрала запасы редкоземельных материалов, которых должно хватить на ближайший год. С этими запасами она должна быть устойчива к любым торговым ограничениям. Например, Китай недавно ввёл некоторые ограничения на редкоземельные материалы, которые заставили волноваться других производителей. С этими запасами компания потенциально могла бы избежать повышения цен на материалы и последующие автомобили, плюс ей вряд ли придётся останавливать производство на длительные периоды.

Пока журналистам не удалось получить подтверждение того, были ли эти материалы предназначены исключительно для Hyundai или будут применяться всеми брендами компании.

Почти с каждым новым поколением электромобилей автопроизводители рекламируют сокращение редкоземельных элементов в двигателях, так и в аккумуляторах. То же самое происходит при разработке новых химических составов аккумуляторов, таких как литий-железо-фосфатные, а не никель-кобальт-марганцевые аккумуляторы, которые более распространены сегодня.

В долгосрочной перспективе отказ от использования редкоземельных материалов может помочь снизить расходы и даже воздействие на окружающую среду и человека при производстве некоторых компонентов электромобиля.