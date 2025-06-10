Funcom запускает Dune: Awakening с новым трейлером и переносит релиз на консолях на 2026 год

Масштабная многопользовательская игра на выживание производства Funcom под названием Dune: Awakening во вторник стала доступна всем игрокам. Это случилось после сильного стартового уик-энда. По такому случаю был представлен новый игровой трейлер.

Dune: Awakening уже отлично стартовала после запуска. В первые выходные к ней присоединились более 117 тысяч игроков. Это могли сделать только те, кто оформил предварительный заказ на подарочное издание игры. Купившие базовую игру могут отправиться на Арракис сейчас.

Dune: Awakening сегодня доступна для игроков на ПК, но не на консолях. Похоже, игрокам на PS5 и Xbox Series X/S придётся подождать до следующего года, чтобы поиграть в Dune: Awakening.

В пресс-релизе Funcom подтвердила, что игра выйдет на PS5 и Xbox Series X/S «где-то в 2026 году».

Студия также представила новый трейлер, который представляет собой огромную нарезку предыдущих трейлеров, объединённых в честь полного запуска игры.

В понедельник генеральный директор и технический директор Funcom Руй Касаис передал игрокам сообщение, в котором поблагодарил тех, кто уже сыграл, и их терпение. Funcom делает всё возможное, чтобы реагировать на любые проблемы, возникающие в ходе запуска игры.





«Хотите верьте, хотите нет, но мы смотрим на все ваши отзывы в социальных сетях, Discord, тикеты поддержки и обзоры Steam. И мы работаем круглосуточно, чтобы устранить любые проблемы, которые вы обнаружите, и улучшить общее впечатление», — сказал Касаис в своём видео для игроков.

Он также обратился к игрокам, которые озвучили проблемы с долгим временем ожидания. По его словам, к сегодняшнему полному запуску будет добавлено больше серверов и Funcom работает над тем, чтобы распределение игроков между серверами было равномерным. «Не волнуйтесь, мощности хватит для всех вас», — сказал Касаис.





Касаис выразил уверенность, что Funcom отлично проявила себя при создании этой многопользовательской онлайн-игры. Это не помешало ему попросить игроков проявить немного терпения по отношению к студии в эти первые дни.

Funcom создаёт такие онлайн-миры уже 25 лет, а я лично делаю это уже скоро 24 года. Я могу сказать, что это мой самый захватывающий запуск на данный момент. Мне не терпится увидеть, как ещё больше людей наслаждаются игрой, и я бы попросил вас проявить терпение, если не всё будет идти гладко. Это только начало. У нас есть планы на Dune: Awakening на годы вперёд, и я хочу ещё раз поблагодарить вас всех за то, что вы присоединились к нам в этом путешествии.