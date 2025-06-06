Хотя поначалу они были смешанными.

Сегодня состоялся ранний релиз MMO-«выживача» Dune Awakening для тех, кто по каким-то необъяснимым причинам решили оформить на новинку предварительные заказы. Выяснилось, что таких предзаказчиков оказалось больше ожидаемого, и что в целом они не жалеют о принятом решении, ведь проект, судя по первым пользовательским оценкам, вполне достойный.

На момент публикации данной заметки пользовательский рейтинг Dune Awakening в Steam составлял 84 %. Геймеры отмечают увлекательную сюжетную линию, проработанный игровой процесс, удачно сочетающий в себе элементы выживания и многопользовательской ролевой игры, а также достойное графическое исполнение и приятный аудиоряд.

Как вы понимаете, современным избалованным изобилием игр пользователям трудно угодить, поэтому без жалоб тоже не обошлось. Преимущественно они касаются технической стороны проекта: вылеты на рабочий стол, проблемы с подключением к игровым серверам, подлагивания и другие проблемы.

Часть из них связана с перегрузками серверного оборудования, а другая часть незапланированная, так что уже сейчас разработчики из Funcom собирают сведения об ошибках, и, вероятно, максимально возможная их часть уже будет исправлена в так называемом патче первого дня, который выйдет 10 июня одновременно с всеобщим релизом Dune Awakening.