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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
MMO-выживание Dune Awakening получило высокие оценки игроков в Steam
Хотя поначалу они были смешанными.

Сегодня состоялся ранний релиз MMO-«выживача» Dune Awakening для тех, кто по каким-то необъяснимым причинам решили оформить на новинку предварительные заказы. Выяснилось, что таких предзаказчиков оказалось больше ожидаемого, и что в целом они не жалеют о принятом решении, ведь проект, судя по первым пользовательским оценкам, вполне достойный.

На момент публикации данной заметки пользовательский рейтинг Dune Awakening в Steam составлял 84 %. Геймеры отмечают увлекательную сюжетную линию, проработанный игровой процесс, удачно сочетающий в себе элементы выживания и многопользовательской ролевой игры, а также достойное графическое исполнение и приятный аудиоряд.

Как вы понимаете, современным избалованным изобилием игр пользователям трудно угодить, поэтому без жалоб тоже не обошлось. Преимущественно они касаются технической стороны проекта: вылеты на рабочий стол, проблемы с подключением к игровым серверам, подлагивания и другие проблемы.

Часть из них связана с перегрузками серверного оборудования, а другая часть незапланированная, так что уже сейчас разработчики из Funcom собирают сведения об ошибках, и, вероятно, максимально возможная их часть уже будет исправлена в так называемом патче первого дня, который выйдет 10 июня одновременно с всеобщим релизом Dune Awakening.

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#funcom #dune awakening
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