Новая модель Lenovo Watch S работает до 10 дней и поддерживает 70 спортивных режимов

Компания Lenovo во вторник официально представила смарт-часы Watch S. Это модель начального уровня, выделяющаяся весом благодаря AMOLED-экрану и продолжительностью работы. Watch S сочетают привлекательный дизайн и современную функциональность.

Watch S получили круглый экран размером 1,43 дюйма с разрешением 466×466 пикселей. Выполненная из нержавеющей стали рамка окружает экран. Lenovo предлагает приобрести эти часы с двумя вариантами ремешка, одним из них является кожаный с магнитным креплением. Согласно характеристикам, Watch S обеспечивают до 7 дней автономной работы при обычной нагрузке и 10 дней при минимальном использовании благодаря аккумулятору 300 мАч.

Имеется функция SOS, Bluetooth 5.3 и поддержка более 70 видов физической активности. Lenovo не забыла про функции для отслеживания состояния здоровья, такие как мониторинг сердечного ритма, отслеживание сна, подсчёт калорий и многое другое. Доступно воспроизведение музыки из локальной памяти, голосовая навигация, интеллектуальные напоминания о состоянии здоровья и уровень защиты IP68.

Компания анонсировала Watch S в Китае за сумму в 499 юаней, что равнозначно примерно $70. На данный момент про продажи в других странах не сообщается.