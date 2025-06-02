Подразделение Lenovo представило мини-ПК для приложений с искусственным интеллектом.

Дочерняя компания Lenovo — LCFC — анонсировала специализированный мини-ПК для локального запуска искусственного интеллекта, сочетающий компактные габариты с уникальной вычислительной мощью. По данным Notebookcheck, устройство размером 247,5 × 188,4 × 96,5 мм (9,7 × 7,4 × 3,8 дюйма) оснащено процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 с 16 ядрами и встроенной графикой Radeon RX 8060S. Ключевой особенностью стал интегрированный нейропроцессор (NPU) производительностью 50 TOPS, который в связке с CPU и GPU обеспечивает рекордные 126 TOPS для задач ИИ.

Конфигурация выделяется экстремальным объемом памяти: 128 ГБ LPDDR5x ОЗУ и два слота M.2 PCIe 4.0 под SSD по 2 ТБ каждый. Такая комплектация позволяет обрабатывать сложные нейросетевые модели без подключения к облачным сервисам. Для периферии предусмотрены порты USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), два USB 2.0, HDMI, DisplayPort и промышленный COM-интерфейс для интеграции со специализированным оборудованием.

Устройство уже доступно в Китае по цене ¥13,989 ($1,930). Информация о глобальных поставках и стоимости для других рынков пока не раскрыта.