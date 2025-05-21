Планшет Legion Y700 выходит с экраном 165 Гц, батареей 7600 мА⋅ч и зарядкой 68 Вт

Компания Lenovo известна периодическим выпуском игровых мобильных устройств. Очередным таким предложением стал планшет Legion Y700 (2025).

Это устройство с экраном LCD размером 8,8 дюйма с разрешением 3K, соотношением сторон 16:10. Он поддерживает 98% цветового диапазона DCI-P3, частоту 165 Гц и яркость до 600 нит. Применяется премиальный процессор Snapdragon 8 Elite, наиболее мощный на данный момент.

Помогают ему оперативная память LPDDR4X Ultra в количестве до 16 ГБ и хранилище объёмом до 512 ГБ. Последнее значение можно увеличить картой памяти microSD до 2 ТБ.

Сзади находится основная камера с разрешением 50 Мп, тогда как у передней разрешение равно 8 Мп. Есть стереодинамики с Dolby Atmos, ёмкость батареи 7600 мА⋅ч и проводная зарядка 68 Вт. Поддерживаются стандарты связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Устройство работает на ZUI 16 поверх системы Android 15.

Желающие смогут приобрести ещё и игровой контроллер G9 для превращения планшета в портативную консоль. Он продаётся за 499 юаней ($69). Legion Y700 доступен в чёрном и белом цветах по цене от 3299 юаней ($456). Продажи стартуют в Китае 31 мая.