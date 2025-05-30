Флагманский смартфон Xperia теперь собирает сторонняя компания, а не Sony

Хотя Sony никогда не была крупным игроком на рынке смартфонов, её аппараты Xperia выпускаются много лет и зачастую непохожи на остальные. Теперь есть опасения, что компания решила прекратить производство.

В статье из Японии подчёркивается, что Sony удалила раздел «Смартфоны» со своих посвящённых производству веб-сайтов в Таиланде и Китае. Это не обязательно значит, что смартфонов Xperia больше не будет. В отчёте упоминается, что Sony Xperia 1 VII, выпущенный в начале этого месяца, производится с помощью сторонней компании, а не собственными командами Sony.

Sony уже некоторое время производит свои устройства средней ценовой категории через сторонних производителей. Нынешний сдвиг переносит премиальные аппараты в ту же категорию. Соответственно, сама Sony больше смартфонов производить не собирается. Это изменение может помочь Sony снизить цены на свои флагманские телефоны. Пока же Xperia 1 VII стоит внушительную сумму в 1399 фунтов.