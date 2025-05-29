Компания Sony Electronics представляет компактную камеру FX2, расширяющую возможности линейки Cinema для творческих людей.

Image: Sony

Компания Sony Electronics Inc. анонсировала пополнение в своей профессиональной линейке Cinema Line – компактную кинокамеру FX2. Как сообщается в пресс-релизе производителя, новая модель позиционируется как доступная точка входа в экосистему Cinema Line и предназначена для независимых авторов и небольших съемочных групп, нуждающихся в универсальном инструменте для кинематографического выражения.

Камера FX2 оснащена полнокадровым 33.0-мегапиксельным сенсором Exmor RTM с задней подсветкой, обеспечивающим, по данным Sony, широкий динамический диапазон до 15+ ступеней в S-Log3. Это позволяет фиксировать детали в светах и тенях. Dual Base ISO (800/4000) и расширяемая до ISO 102400 чувствительность призваны обеспечить качественную съемку в сложных условиях освещения. Камера поддерживает запись в форматах высокого качества, включая 4:2:2 10-bit All-Intra и XAVC S-I DCI 4K при 24.00p. Благодаря системе охлаждения с внутренним вентилятором FX2 способна непрерывно записывать видео в 4K 60p до 13 часов. Доступна съемка с переменной частотой кадров: до 60 к/с в 4K (замедление до 2.5x) и до 120 к/с в Full HD (замедление до 5x).

Image: Sony

Для удобства цветокоррекции на этапе постпродакшена камера поддерживает режимы Log (Cine EI, Cine EI Quick, Flexible ISO) и позволяет загружать до 16 пользовательских LUT для мониторинга изображения непосредственно на съемочной площадке. По умолчанию используется профиль S-CinetoneTM, также доступны другие пресеты Picture Profile и Creative Look. Функция десквиза (de-squeeze display) обеспечивает корректное кадрирование при использовании анаморфотных объективов (1.3x и 2.0x).

Дизайн FX2 унаследован от моделей FX3 и FX30: компактный корпус с плоским верхом (размеры примерно 130 x 79 x 104 мм, вес около 680 г), три встроенные точки крепления (UNC 1/4-20) для удобного монтажа аксессуаров без клетки. Опциональная верхняя рукоятка (ILME-FX2) повышает эргономику при съемке с рук. Ключевым нововведением стал высококачественный наклоняемый электронный видоискатель (EVF) с разрешением 3.68 миллиона точек и глубоким окуляром, разработанный специально для видеосъемки. Его дополняет 3.0-дюймовый сенсорный ЖК-экран с переменным углом наклона. Управление упрощается благодаря интуитивно расположенным элементам на корпусе, сигнальным лампам записи (tally lamps) и настраиваемому экрану "BIG6", дающему быстрый доступ к ключевым параметрам (FPS, ISO, выдержка, Look-пресеты, баланс белого, диафрагма, ND-фильтр). Для вертикального контента предусмотрено вертикальное отображение меню во время съемки.

Image: Sony

Система автофокуса Real-time Recognition AF обеспечивает надежное отслеживание людей, животных, птиц, транспортных средств и насекомых. Дополнительные инструменты включают компенсацию дыхания фокуса (focus breathing compensation), AF Assist и настройку скорости/чувствительности автофокуса. Новые для Cinema Line режимы стабилизации Active Mode и Dynamic Active Mode предназначены для сглаживания дрожания при съемке с рук. Функция Auto Framing автоматически кадрирует и отслеживает объект при съемке со штатива, а Framing Stabilizer удерживает объект в фиксированной позиции в кадре при движении оператора.

Image: Sony

FX2 также способна снимать высококачественные 33-мегапиксельные фотографии, для чего добавлена отдельная опция 'Log shooting' в меню. Переключение между режимами видео (MOVIE) и фото (STILL) осуществляется рычажком, интерфейс автоматически адаптируется. В комплекте с рукояткой камера получает два комбинированных входа XLR/TRS и 3.5 мм стереомикрофонный вход для записи 4-канального 24-битного звука. Для расширения функциональности предусмотрены: HDMI Type-A (выход до 4K 60p 4:2:2 10-bit и 16-bit RAW), двухдиапазонный Wi-Fi (2.4 ГГц/5 ГГц), поддержка проводного LAN (через адаптер), USB Type-C (до 10 Гбит/с, USB Power Delivery). Возможна встроенная трансляция через USB и сеть.

Image: Sony

Sony заявляет, что производство FX2 соответствует экологической стратегии компании "Road to Zero" и использует возобновляемую энергию. Для поддержки пользователей с ограниченными возможностями зрения реализованы функции Screen Reader и Display Magnification, а также тактильно различимые кнопки и оптимизированный сенсорный интерфейс.

Рекомендованная розничная цена камеры FX2 составляет $2,699.99 (США) / $3,499.99 (Канада) за тело. Комплект с рукояткой XLR оценивается в $3,099.99 (США) / $3,999.99 (Канада). Начало продаж в Северной Америке запланировано на начало августа 2025 года через Sony и авторизованных дилеров.