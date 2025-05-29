Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Sony представила компактную полнокадровую камеру FX2 в линейке Cinema Line
Компания Sony Electronics представляет компактную камеру FX2, расширяющую возможности линейки Cinema для творческих людей.

Image: Sony

Компания Sony Electronics Inc. анонсировала пополнение в своей профессиональной линейке Cinema Line – компактную кинокамеру FX2. Как сообщается в пресс-релизе производителя, новая модель позиционируется как доступная точка входа в экосистему Cinema Line и предназначена для независимых авторов и небольших съемочных групп, нуждающихся в универсальном инструменте для кинематографического выражения.

Камера FX2 оснащена полнокадровым 33.0-мегапиксельным сенсором Exmor RTM с задней подсветкой, обеспечивающим, по данным Sony, широкий динамический диапазон до 15+ ступеней в S-Log3. Это позволяет фиксировать детали в светах и тенях. Dual Base ISO (800/4000) и расширяемая до ISO 102400 чувствительность призваны обеспечить качественную съемку в сложных условиях освещения. Камера поддерживает запись в форматах высокого качества, включая 4:2:2 10-bit All-Intra и XAVC S-I DCI 4K при 24.00p. Благодаря системе охлаждения с внутренним вентилятором FX2 способна непрерывно записывать видео в 4K 60p до 13 часов. Доступна съемка с переменной частотой кадров: до 60 к/с в 4K (замедление до 2.5x) и до 120 к/с в Full HD (замедление до 5x).

Image: Sony

Для удобства цветокоррекции на этапе постпродакшена камера поддерживает режимы Log (Cine EI, Cine EI Quick, Flexible ISO) и позволяет загружать до 16 пользовательских LUT для мониторинга изображения непосредственно на съемочной площадке. По умолчанию используется профиль S-CinetoneTM, также доступны другие пресеты Picture Profile и Creative Look. Функция десквиза (de-squeeze display) обеспечивает корректное кадрирование при использовании анаморфотных объективов (1.3x и 2.0x).

Дизайн FX2 унаследован от моделей FX3 и FX30: компактный корпус с плоским верхом (размеры примерно 130 x 79 x 104 мм, вес около 680 г), три встроенные точки крепления (UNC 1/4-20) для удобного монтажа аксессуаров без клетки. Опциональная верхняя рукоятка (ILME-FX2) повышает эргономику при съемке с рук. Ключевым нововведением стал высококачественный наклоняемый электронный видоискатель (EVF) с разрешением 3.68 миллиона точек и глубоким окуляром, разработанный специально для видеосъемки. Его дополняет 3.0-дюймовый сенсорный ЖК-экран с переменным углом наклона. Управление упрощается благодаря интуитивно расположенным элементам на корпусе, сигнальным лампам записи (tally lamps) и настраиваемому экрану "BIG6", дающему быстрый доступ к ключевым параметрам (FPS, ISO, выдержка, Look-пресеты, баланс белого, диафрагма, ND-фильтр). Для вертикального контента предусмотрено вертикальное отображение меню во время съемки.

Image: Sony

Система автофокуса Real-time Recognition AF обеспечивает надежное отслеживание людей, животных, птиц, транспортных средств и насекомых. Дополнительные инструменты включают компенсацию дыхания фокуса (focus breathing compensation), AF Assist и настройку скорости/чувствительности автофокуса. Новые для Cinema Line режимы стабилизации Active Mode и Dynamic Active Mode предназначены для сглаживания дрожания при съемке с рук. Функция Auto Framing автоматически кадрирует и отслеживает объект при съемке со штатива, а Framing Stabilizer удерживает объект в фиксированной позиции в кадре при движении оператора.

Image: Sony

FX2 также способна снимать высококачественные 33-мегапиксельные фотографии, для чего добавлена отдельная опция 'Log shooting' в меню. Переключение между режимами видео (MOVIE) и фото (STILL) осуществляется рычажком, интерфейс автоматически адаптируется. В комплекте с рукояткой камера получает два комбинированных входа XLR/TRS и 3.5 мм стереомикрофонный вход для записи 4-канального 24-битного звука. Для расширения функциональности предусмотрены: HDMI Type-A (выход до 4K 60p 4:2:2 10-bit и 16-bit RAW), двухдиапазонный Wi-Fi (2.4 ГГц/5 ГГц), поддержка проводного LAN (через адаптер), USB Type-C (до 10 Гбит/с, USB Power Delivery). Возможна встроенная трансляция через USB и сеть.

Image: Sony

Sony заявляет, что производство FX2 соответствует экологической стратегии компании "Road to Zero" и использует возобновляемую энергию. Для поддержки пользователей с ограниченными возможностями зрения реализованы функции Screen Reader и Display Magnification, а также тактильно различимые кнопки и оптимизированный сенсорный интерфейс.

Рекомендованная розничная цена камеры FX2 составляет $2,699.99 (США) / $3,499.99 (Канада) за тело. Комплект с рукояткой XLR оценивается в $3,099.99 (США) / $3,999.99 (Канада). Начало продаж в Северной Америке запланировано на начало августа 2025 года через Sony и авторизованных дилеров.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#sony #видео #камера #контент #видеокамера #видеосъемка #контент-мейкер #sony fx2 #кинокамера #полнокадровая
Источник: prnewswire.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Подмосковье построят новый крупный станкостроительный завод
1
NVIDIA представила режим высокой производительности в DLSS 4
3
Rolls-Royce представила новый 12-цилиндровый дизельный двигатель для суперъяхт
2
Duolingo отказывается от замены сотрудников искусственным интеллектом
+
Нейросеть DeepSeek R1 получит первое обновление с момента своего появления
+
Турбовинтовые бомбардировщики Ту-95МСМ оказались дешевле в эксплуатации, чем Ту-160
+
Опубликован геймплейный ролик ремейка Morrowind
+
Samsung Galaxy S26 Ultra станет тоньше S25 благодаря новым объективам камер
+
В Подмосковье стартовало строительство нового завода по производству горно-шахтного оборудования
+
Программисты из Amazon жалуются на превращение их в работы в конвейер из-за ИИ
1
Франция показала атомную подлодку «Де Грасс» водоизмещением 5200 тонн и автономностью 270 суток
+
Госдума ужесточила правила работы коллекторов с должниками
1
Huawei Pura 80 Pro получает 1-дюймовую камеру SmartSens
+
В Госдепе США прокомментировали последние заявления Трампа о Путине
1
TCL объявила о доступности новой серии телевизоров QM8K с mini-LED
+
Windows Update из состава Windows научится обновлять сторонние приложения
+
Sapphire начинает продажи Radeon RX 9060 XT по цене от $347
3
Сенатор США Линдси Грэм выдвинул новый ультиматум Москве
5
Европейские продажи Tesla рухнули почти наполовину из-за поведения Маска и конкурентов
+
В Грозном возобновили проект небоскреба «Ахмат Тауэр» высотой 435 метров
4

Популярные статьи

8 проверенных методов экономии при сборке игрового компьютера в 2025 году
9
GeForce RTX 5060 vs PlayStation 5 – что выгоднее и почему GeForce RTX 3060 так быстро устарела
19
Почему нет смысла покупать ноутбук с GeForce RTX 5060, и когда игровые лэптопы в РФ подешевеют
1
В Финляндии продали построенную Александром Суворовым крепость Кюменегород за 1 евро
5
Почему Илон Маск ушёл из DOGE, и как бюрократы в США победили самого богатого человека на планете
2
Обзор умного кошачьего лотка AmiCura Cura X1
3
Жесткий разбор новостей и сплетен про Xbox и PlayStation за май 2025 года
1
Почему Radeon RX 7700 XT выгоднее GeForce RTX 5060 Ti, и какую видеокарту купить для игровой сборки
1
Как Steam продает игры в 2025 году — изучаем тактику магазина
+

Сейчас обсуждают

DANYNAFIG
14:47
Что то назревает , первыми хохлов поджарят я так понял :D
В Литву впервые переброшены самолёты AWACS блока НАТО
Cowboy Huggies
14:45
Время отклика аж 3 мс, ну все, теперь в кс всем хана! Маркировка: Реклама "ООО Топ Сорсинг" ИНН: 5024181806 erid: 2SDnjdZxVXs
27" IPS монитор 165Hz с ценой 16000 руб появился на маркетплейсах
Александр
14:42
GDDR6 8 Гб у 2080 и 11 Гб 2080ti.
GeForce RTX 5060 в играх с RT в разрешении 1080p нередко значительно быстрее GeForce RTX 2080 Ti
Kutuz
14:39
Да, подпорки чисто установил в нужное положение и не двигай, так как в нужном положении не фиксируются жестко, просто одна попадает в паз на другой и упирается. С устойчивостью в горизонтальном положе...
Обзор охлаждающей подставки для ноутбука Flydigi BS1
Читатель Слушателев
14:34
Более мощный чип, более пропускная шина и память... В 2080 гддр6 идёт? Или 5?
GeForce RTX 5060 в играх с RT в разрешении 1080p нередко значительно быстрее GeForce RTX 2080 Ti
Читатель Слушателев
14:30
"Превзошла", но не во всех играх.
GeForce RTX 5060 в играх с RT в разрешении 1080p нередко значительно быстрее GeForce RTX 2080 Ti
Vito Vago
14:29
Заднеприводной-это последний писк презиков. *Никто его не избирал; избрали 100 воров в законе.
Президент Латвии заявил о необходимости увеличить численность армии на 25%
Пашка Заварин
14:28
На Авито уже появились китайцы с 5070ti, за 160к₽. Может через месяц курс ещё упадет и цены будут ещё вкуснее.
Почему нет смысла покупать ноутбук с GeForce RTX 5060, и когда игровые лэптопы в РФ подешевеют
Midnight Sun
14:23
По-твоему, полимеры - это целлофан? В каком классе учишься? Да, кстати: полиэтилен - это не целлофан. А еще целлофан значительно более экологичен.
В России продолжается «мегастройка Восточной Сибири» — возведение Иркутского завода полимеров
Китя.
14:22
Глянь на дыбал эту тему от куда её спёрли. Смотри первая картина с переходником. а 2я без переходника. Вопрос зачем переходник нужен если в блоке есть разъем 12пин. Показан блок MSI на фото. а оплави...
Пользователь Reddit поделился подробностями оплавления 12-пинового разъёма MSI на GeForce RTX 5090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем