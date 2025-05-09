Неанонсированный планшет Lenovo с процессором SS1101 может оказаться прототипом с 5 нм техпроцессом

Недавно в устройстве Lenovo Yoga Pad Pro 14.5 был обнаружен процессор с названием SS1101, оснащённый 10 вычислительными ядрами и ARM Mali GPU. Он выполнен на основе достаточно старой технологии.

В Twitter инсайдер @faridofanani96 поделился изображением, предположительно показывающим Lenovo Yoga Pad Pro 14.5. Не сообщается, является ли устройство розничной версией или инженерным образцом, но можно узнать некоторые характеристики SS1101. Процессорный кластер имеет конфигурацию «2 + 2 + 3 + 3», при этом наибольшее ядро работает на частоте 3,29 ГГц. На данный момент нет информации о том, какие именно ядра используются в SS1101.

Что касается GPU, изображение показывает, что чип оснащён графическим процессором ARM Mali-G720 Immortalis, но количество ядер не раскрыто. На Weibo инсайдер Digital Chat Station также упоминает эти характеристики, добавляя, что встроенное решение Lenovo, вероятно, использует техпроцесс 5 нм. Это наводит на мысль о том, что изображённый планшет — это прототип.

Имя производителя также не было указано, но Samsung имеет привычку заказывать чипы с использованием старых технологий производства, так что существует вероятность, что SS1101 не был изготовлен TSMC. На данном этапе слишком много неизвестно, но одно ясно: китайские компании активно движутся к тому, чтобы стать независимыми в производстве собственных компонентов. Как на это отреагируют США, пока неизвестно. Также нет уверенности, что Yoga Pad Pro 14.5 поступит в продажу.