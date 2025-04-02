Минимальное число отзывов у Subaru привлекает покупателей

Автопроизводитель Subaru только что зафиксировал лучший месяц продаж за всю историю. Популярные кроссоверы Outback и Forester внесли в это наибольший вклад, но часть внезапного успеха в шоурумах может быть связана с неожиданным фактором. Электрокроссовер Solterra показал ошеломляющий рост продаж на 158,7% в марте 2025 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а его суммарные продажи с начала года увеличились на 172,9%. Хотя проданные 3131 Solterra пока не могут сравниться с 49865 экземпляров Forester, это сигнал о том, что Subaru выбрала правильную стратегию.

С 22570 проданными автомобилями март стал лучшим месяцем продаж за всю историю компактного SUV Forester, который был обновлён в этом модельном году, получив несколько дополнительных удобных функций, но в целом сохранив знакомую формулу. Многим обозревателям Forester 2025 понравился ещё во время первого тест-драйва. Его привычность показалась им успокаивающей, а сочетание внедорожных качеств и комфорта впечатлило. Покупатели могли почувствовать то же самое, и их интерес к конкуренту Honda CR-V, вероятно, только возрастёт, когда этой весной появится Forester Hybrid.

Crosstrek также пережил лучший март за всю историю, разойдясь тиражом 18169 экземпляров и улучшив результат прошлого года на 13,6%. Уже упомянутый Solterra тоже показал рекордные мартовские продажи, что неудивительно, учитывая его стремительно растущую популярность в первом квартале. Каждая модель Subaru, кроме одной, показала рост продаж в годовом сравнении за первый квартал 2025 года. Единственным исключением стал трёхрядный Ascent, а все остальные модели добились значительного успеха. Даже седан Legacy — тип кузова, который многие уже поспешили похоронить, — увеличил продажи на 31,9% за первые месяцы года, а в марте 2025 года превзошёл показатели 2024 года на 53,2%.

Что касается Ascent, причиной проблем с продажами может быть возраст модели. Впервые представленный в 2019 модельном году, Ascent сейчас является самой старой машиной в линейке Subaru и одним из самых возрастных трёхрядных кроссоверов в своём сегменте. Тем не менее, это по-прежнему надёжный и крепкий автомобиль с высоким уровнем остаточной стоимости. Следующим масштабным редизайном у Subaru станет Outback 2026 года, который получит более высокий, SUV-подобный силуэт, чтобы конкурировать с Honda Passport.

Март 2025 года стал 32-м подряд месяцем роста продаж Subaru в США, чему способствовала репутация бренда как надёжного и универсального производителя. В 2024 году Subaru стала маркой с наименьшим количеством отзывных кампаний.