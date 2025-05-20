Google запускает ИИ-приложение для заметок с функцией голосового резюме и поддержкой PDF-файлов

Основанная на ИИ программа для ведения заметок от Google выходит на Android. Приложение Google NotebookLM для Android появилось в Play Store 19 мая.

Программа специализируется на сжатии длинных и громоздких исследовательских материалов до более коротких и удобных для восприятия заметок. С выходом в Play Store Google подчёркивает возможность пользователей «создавать и просматривать» заметки на ходу. NotebookLM становится «экспертом» в темах, которые вы ему задаёте.

В описании приложения указано, что оно будет «резюмировать заметки» и создавать «интересные связи» — всё то, что уже доступно на десктопной и мобильной версиях сайта.

Ключевая особенность Android-приложения NotebookLM — функция Audio Overviews. Вместо того чтобы читать то, что сжал ИИ, Audio Overviews создаёт опыт, похожий на радиошоу, с двумя ИИ-ведущими, которые доносят информацию до пользователя. Кроме того, обсуждение от ИИ будет по-прежнему содержать уникальные связи, только в разговорной форме. В описании указано, что пользователи могут «присоединяться» к этим беседам — скорее всего, чтобы задавать вопросы голосом.

В качестве альтернативы, если вы читаете резюме от NotebookLM, можно напечатать свой вопрос и получить «ответы с внутритекстовыми ссылками».

Google обращает внимание на возможность пользователей Android быстро делиться файлами в приложении NotebookLM. Например, если у вас под рукой есть PDF-файл, вы можете «поделиться» им и увидеть логотип NotebookLM среди доступных вариантов. Это позволит легко передать его ИИ, который начнёт разбирать его, подытоживая ключевые моменты для будущих обсуждений.

Приложение появилось в Play Store 19 мая. Пока неизвестно, появится ли оно в App Store для iOS и когда.

В конце прошлого года Google обновила функцию Audio Overviews в NotebookLM, предложив пользователям на десктопах более удобный способ «направлять» ИИ-ведущих. Это стало возможным благодаря кнопке «настроить», которая позволяет выбрать, на чём должен сосредоточиться ИИ. Это даёт пользователям возможность убедиться, что ИИ говорит именно о том, что их интересует, а не уходит в ненужные детали.

Google также добавила поддержку фонового прослушивания, что ещё больше упрощает прослушивание в пути.

Ранее приложение получило интеграцию с Gemini 2.5 Flash, чтобы обеспечить многошаговое логическое мышление. 2.5 Flash должен давать NotebookLM более «полные ответы» на сложные вопросы пользователей. Обновление от компании также включало настройку языка вывода, позволяя пользователям выбирать, на каком языке они хотят получать ответы.



