Call of Duty: Black Ops 6, Roblox и Fortnite способствовали росту доходов от видеоигр

Игроки на ПК продолжают активно тратить деньги на внутриигровые покупки. Об этом свидетельствуют свежие данные отчёта Newzoo «ПК и консольный гейминг 2025». Согласно отчёту, в 2024 году микротранзакции обеспечили 58% всей выручки от игр на ПК, что составляет $24,4 млрд. Это на 1,4% больше по сравнению с предыдущим годом.

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Основными драйверами роста стали три игры: Call of Duty: Black Ops 6, Roblox и Fortnite. Эти проекты сумели удачно монетизировать интерес игроков к дополнительному контенту — в основном косметическим улучшениям.

Микротранзакции остаются спорной темой как среди игроков на ПК, так и на консолях. Например, Diablo Immortal (бесплатная игра на ПК и мобильных устройствах) получила широкую критику за блокировку контента на поздних этапах игры за платным доступом.

Особую полемику вызывают лутбоксы — одна из форм микротранзакций, которую многие сравнивают с азартными играми. Критики указывают на опасность формирования зависимости, особенно среди несовершеннолетних игроков.

Но микротранзакции — не единственный источник выручки, который показал рост в 2024 году. Доход от скачиваемого контента (DLC) также немного увеличился — на 0,8%, достигнув $5,3 млрд. Это составляет 14% от всей выручки в сегменте ПК-игр. Успех обеспечили дополнения и обновления для таких хитов, как Diablo 4, Elden Ring и World of Warcraft.

Продажи премиальных игр (традиционно являвшихся основой ПК-гейминга) снизились на 2,6%, до $10,7 млрд. Они заняли 28% от общей выручки. Этот спад отражает изменение потребительского поведения: игроки всё чаще выбирают бесплатные модели с необязательными покупками, а не полные платные игры.

Несмотря на разнонаправленные тренды по категориям, общий доход от ПК-гейминга остался практически стабильным, увеличившись всего на 0,1% и составив $37,3 млрд. Однако за два года рынок вырос на 5,4% после спада между 2021 и 2022 годами.

По прогнозу Newzoo, рост рынка ПК-игр продолжится: в 2025 году ожидается выручка в $37,9 млрд, а к 2027 году она превысит отметку в $40 млрд.