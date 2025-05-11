Смартфон Xiaomi с камерой 50 Мп и батареей 6000 мА·ч готовится к дебюту в Китае

Недавно в Китае анонсировали смартфоны на процессоре Snapdragon 8s Gen 4. Ими стали аппараты iQOO Z10 Turbo Pro и Redmi Turbo 4 Pro. Теперь сообщается, что ещё один смартфон с этим чипом дебютирует в Китае уже в мае.

Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что речь идёт о смартфоне Xiaomi Civi 5 Pro. Модель Civi 4 Pro от марта 2024 года работает на чипе Snapdragon 8s Gen 3.

Новый аппарат получит телефотообъектив 50 Мп, хотя не сообщается, будет ли это обычный телефото или перископический модуль. Говорится, что фронтальная и основная камеры будут оптимизированы для съёмки при слабом освещении.

Смартфон станет обладателем экрана OLED среднего размера с изгибами со всех сторон, разрешением 1.5K и узкими рамками. Будет установлен аккумулятор ёмкостью более 6000 мА·ч с зарядкой мощностью 67 Вт. Ожидается, что модель будет ориентирована на молодёжную аудиторию, что соответствует позиционированию бренда Civi.

Цена пока не раскрыта, но ожидается, что она будет находиться в диапазоне от 3500 юаней ($485) до 4000 юаней ($550).