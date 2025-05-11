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10test
Xiaomi выпустила приставки потокового вещания Box 5 и 5 Max с HyperOS, Dolby Vision и DTS:X
Обе версии поддерживают 4K разрешение (3840×2160) и включают в себя уникальную технологию AI-SR, разработанную компанией Xiaomi.

В Китае компания Xiaomi анонсировала выход двух новых устройств для потокового вещания – Box 5 и Box 5 Max. Эти компактные Android-приставки обладают функциями искусственного интеллекта, расширенными возможностями подключения и обеспечивают высокое качество аудио и видео. 

Xiaomi Box 5 использует четырехъядерный процессор Cortex-A55 в сочетании с графическим ускорителем Mali-G310 V2, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Box 5 Max, в свою очередь, предлагает улучшенные характеристики: 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, что положительно сказывается на многозадачности и объеме локального хранилища контента.

Обе модели поддерживают разрешение 4K (до 3840×2160) и оснащены фирменной технологией AI-SR от Xiaomi. Эта технология улучшает контент с более низким разрешением, повышая четкость текстур и детализацию, особенно для старых видео в форматах 720p или 1080p.

Устройства также поддерживают аудиоформаты Dolby Vision и DTS:X и способны передавать 7.1.4-канальный звук, создавая эффект объемного звучания при подключении к совместимым домашним кинотеатрам.

Корпуса имеют размеры 97 x 97,1 мм, толщина составляет всего 17 мм, а вес не превышает 100 г, что позволяет легко скрыть их за телевизором или брать с собой в поездки.

Каждая модель оснащена двухдиапазонным Wi-Fi 6 для стабильной и быстрой потоковой передачи даже в условиях загруженных домашних сетей. Bluetooth 5.2 обеспечивает передачу звука с минимальной задержкой на беспроводные наушники или колонки. На корпусе имеются порты HDMI, USB 2.0 и вход для питания постоянного тока.

Оба устройства работают на базе HyperOS от Xiaomi. Интегрированный голосовой помощник Xiao Ai позволяет управлять воспроизведением контента и выполнять другие запросы с помощью голосовых команд.

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#xiaomi #hyperos #dolby vision #cortex-a55 #dts:x #5 max #box 5 #mali-g310 v2
Источник: gizmochina.com
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