Процессор Snapdragon 7 Gen 4 увеличивает производительность и дебютирует в смартфонах Honor и Vivo в мае

Компания Qualcomm обновляет свои процессоры средней категории, выпуская Snapdragon 7 Gen 4. Это чип с улучшенной производительностью ИИ, более качественной обработкой изображений и поддержкой новых стандартов подключения. Он появится в смартфонах среднего уровня от Honor и Vivo, анонс которых состоится до конца мая.

Прошлое обновление линейки Snapdragon 7 вышло с процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, представленным в ноябре 2023 года. Именно ему на смену приходит Snapdragon 7 Gen 4. Время между релизами позволило Qualcomm внести ряд важных улучшений. По сравнению с предыдущим поколением, Snapdragon 7 Gen 4 обеспечивает на 27% более высокую производительность CPU, на 30% — GPU и на 65% — ИИ.

Мобильная платформа использует Qualcomm Hexagon NPU с выделенными нейропроцессорами для звука и датчиков. Значительно улучшенная ИИ-производительность основана на Qualcomm AI Engine для обработки на устройстве, с глубокой интеграцией по всей системе-на-чипе. Это касается всего — от звука Snapdragon Sound до обработки изображений. Кроме того, чип впервые в истории получил поддержку Qualcomm Expanded Personal Area Network (XPAN) для прослушивания аудио.

Qualcomm по-прежнему использует техпроцесс 4 нм, как и в предыдущем поколении. Однако новый чип получил обновлённую конфигурацию с одним ядром Prime с более высокой тактовой частотой 2,8 ГГц, четырьмя производительными ядрами с частотой до 2,4 ГГц и тремя энергоэффективными ядрами с частотой до 1,8 ГГц. В сравнении с процессором Snapdragon 7 Gen 3 новая версия имеет более высокую частоту у Prime-ядра и дополнительное производительное ядро, но на одно энергоэффективное меньше.

В завершение обновлений чипа стоит отметить улучшения подключения: поддержка 5G по стандарту 3GPP Release 17, Wi‑Fi 7 и Bluetooth 6.0. Это позволяет достичь пиковых скоростей Wi‑Fi до 5,8 Гбит/с против 2,9 Гбит/с у Snapdragon 7 Gen 3, который поддерживал только Wi‑Fi 6E.

Неподтверждённые утечки говорят, что первыми смартфонами на базе нового мобильного процессора среднего уровня Qualcomm станут Honor 400 и Vivo S30. Серия Honor 400 выходит 22 мая.