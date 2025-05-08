Новинка предположительно будет построена на техпроцессе TSMC 3 нм и получит GPU Adreno 840

В Сети появились новые данные о будущем флагманском мобильном чипе Qualcomm — Snapdragon 8 Elite Gen 2. По информации инсайдера Digital Chat Station, который ранее неоднократно делился достоверными сведениями, новая SoC будет использовать архитектуру «2 + 6»: два высокопроизводительных ядра и шесть энергоэффективных. Однако в отличие от предыдущего поколения, здесь планируется применение новых Pegasus-ядер, одно из которых способно работать на частоте до 5 ГГц.

Ожидается, что графическая подсистема получит обновление в виде Adreno 840, что положительно скажется на скорости выполнения графических операций и общем уровне плавности приложений и игр. Также упоминается увеличение объёма кэш-памяти: локальная кэш-память вырастет до 16 МБ, а суммарный объём L2-кэша составит 32 МБ. Такой подход должен повысить стабильность работы и ускорить выполнение задач, связанных с ИИ-вычислениями.

Согласно слухам, NPU обеспечит показатель производительности на уровне 100 TOPS, что вдвое превосходит возможности NPU в процессоре Snapdragon X Elite (45 TOPS).

Хотя большая часть информации повторяет предыдущие утечки, точная информация о характеристиках и возможностях чипа пока остаётся под вопросом. Официальный анонс Snapdragon 8 Elite Gen 2 ожидается в сентябре, и только тогда можно будет понять, насколько реальность совпадает с текущими слухами. Пока же всё это следует воспринимать с осторожностью, поскольку производитель может изменить параметры перед запуском.



