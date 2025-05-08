Новинка займёт нишу между Dimensity 8400 и 9400, обещая производительность уровня флагмана в более доступных устройствах.

Согласно информации от китайского ресурса, MediaTek готовит к запуску новую платформу — Dimensity 9400e. Она будет находиться в серии между Dimensity 8400 и Dimensity 9400, предлагая упрощённую версию топового чипа для устройств среднего ценового сегмента. Компания подтвердила скорое появление нового процессора через официальную страницу в Weibo, хотя точное название пока не раскрыто.

По данным инсайдера WhyLab, новый SoC должен превзойти Snapdragon 8s Gen 4 по уровню быстродействия. Если это подтвердится, то Dimensity 9400e может стать основным выбором для производителей смартфонов в Китае, где ожидается его основное распространение. Qualcomm, в свою очередь, также делает ставку на этот рынок, используя свой чип в модели Poco F7, которая скоро поступит в продажу.

Однако широкого международного распространения, как у флагманских решений, эти чипы, вероятно, не получат. Dimensity 9400e ориентирован на внутренний рынок, где её можно будет найти в моделях OnePlus Ace5s. Ожидается, что серия будет стоить в районе 2000 юаней ($270–$415).