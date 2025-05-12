Ещё одно подтверждение скорого анонса.

Процессоры AMD Threadripper PRO 9000 WX с ядрами Zen 5 появились в базе данных сертифицированного оборудования SATA IO перед предполагаемой презентацией в мае-июне, сообщает VideoCardz.

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Ранее некоторая документация к этим процессорам была обнаружена на сайте AMD, а до этого практически вся серия отметилась в транспортной базе данных nbd.ltd, процессоры с количеством ядер от 12 до 64. Позже подтвердилось, что в серии также будет присутствовать 96-ядерная модель. Пока всё указывает на то, что новые Threadripper выпустят только в варианте PRO для рабочих станций, упоминаний отдельной серии для высокопроизводительных компьютеров (HEDT, High-End Desktop) пока не замечено.

Источник изображения: SATA-IO, VideoCardz

Процессоры совместимы с существующими материнскими платами AMD TRX50 и должны сохранить прежний лимит мощности — до 350 Вт. Тактовые частоты и другие подробности на данный момент неизвестны. Ожидается, что AMD представит Threadripper PRO 9000 WX на выставке Computex 2025 в конце мая или на мероприятии AMD Advancing AI 2025 в начале июня.