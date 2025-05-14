Аккумулятор Pixel 9a сложно заменить из-за чрезмерного количества клея

Смартфон Google Pixel 9a получил множество положительных отзывов как «доступный» по цене и с достойными возможностями. Новый разбор раскритиковал его за одну важную деталь — аккумулятор, который почти невозможно безопасно заменить.

В разборе от JerryRigEverything Pixel 9a в целом показывает себя хорошо. Экран, несмотря на использование старого стекла Gorilla Glass 3, царапается не больше, чем у других моделей. Пластиковая задняя крышка царапается, как и ожидалось, а металлическая рамка реально металлическая. Единственное, что выбивается из нормы, — это сетка, прикрывающая решётку динамика, которую довольно легко можно сместить.

Почему же видео называется «Не покупайте Google Pixel 9A»? Хотя это и звучит несколько преувеличенно, проблема заключается в аккумуляторе. Google использует клей, чтобы удерживать аккумулятор внутри устройства. Это не редкость, но многие бренды, включая Samsung и Apple, уже отказались от такой практики. Проблема клея, особенно в тех количествах, которые, по всей видимости, использует Google, в том, что он делает очень трудной замену аккумулятора. Это создаёт риск для того, кто выполняет замену, а также может повредить устройство.

Как отмечается, это тенденция, характерная для всех телефонов Google, но Pixel 9a — особенно плохой пример. С использованием спирта аккумулятор Pixel 9 Pro XL удалось снять с минимальными усилиями и повреждениями. Но у Pixel 9a аккумулятор уже выглядит на видео слегка деформированным, несмотря на большое количество использованного спирта. Pixel 7a тоже было нелегко разбирать, но это оказалось проще, чем в случае с Pixel 9a.





Поскольку Google обещает 7 лет обновлений, замена аккумулятора рано или поздно понадобится.