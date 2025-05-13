Sony Xperia 1 VII с ярким экраном и аудиокомпонентами Walkman предлагает повышенную производительность

Компания Sony во вторник анонсировала смартфон Xperia 1 VII стоимостью 1499 евро. Это флагманская модель на процессоре Snapdragon 8 Elite, получившая более яркий экран, улучшенные камеры и аудиокомпоненты серии Walkman.

Смартфон доступен в чёрном, зелёном и фиолетовом цветовых вариантах. По сравнению с Xperia 1 VI он получил ряд улучшений. Остался в прошлом процессор Snapdragon 8 Gen 3, что дало прирост скорости CPU, GPU и ИИ на 40%. Батарея ёмкостью 5000 мАч остаётся прежней, но улучшения в эффективности обещают до двух дней работы.

Экран FHD+ LTPO OLED 6,5 дюйма с соотношением сторон 19,5:9 и частотой обновления 120 Гц стал на 20% ярче. Появился задний датчик света для регулировки цветовой температуры. Это панель Bravia OLED, почти идентичная той, что была в предыдущей модели.

Улучшения камер являются наиболее очевидными. Сверхширокоугольная камера 48 Мп (1/1,56 дюйма, в 2,1 раза больше прежнего) теперь выполняет функции макрообъектива, предлагая более чёткие снимки на расстоянии 16 мм. Основной сенсор 48 Мп Exmor T поддерживает фокусные расстояния 24 мм или 48 мм. Это делает съёмку более универсальной. Телефотообъектив 85-170 мм сохраняет зум 3,5–7,1x.

Аудио выделяется благодаря компонентам серии Walkman, улучшая звук проводных наушников через разъём 3,5 мм.

Смартфон работает на Android 15 с 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ хранилища. Он получит четыре обновления системы и 6 лет обновлений безопасности.