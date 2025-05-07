Новый монитор Philips Evnia 25M2N5200U подойдёт для киберспорта и динамичных игр

Производитель игровых аксессуаров Philips представил новое устройство серии Evnia, рассчитанное на экономных энтузиастов. Монитор получил название Evnia 25M2N5200U. Он обладает 25-дюймовым экраном с разрешением 1920×1080 пикселей и может изначально работать на частоте 360 Гц.

Монитор можно разогнать до частоты 390 Гц, чтобы сделать изображение ещё более плавным. Такие высокие частоты обновления особенно полезны в динамичных играх, давая преимущество перед обычными мониторами. 25M2N5200U создан для киберспортивных игр, обеспечивая скорость, точность и отклик, необходимые геймерам для достижения наилучших результатов.

Монитор получил матрицу Fast IPS с широкой цветовой гаммой, а также поддерживает HDR400 для выдачи яркого и насыщенного изображения. Время отклика составляет 1 мс. Благодаря технологии Smart MBR можно добиться отклика 0,3 мс, что дополнительно снижает размытие в движении. К сожалению, монитор не поддерживает технологии адаптивной синхронизации, такие как FreeSync или FreeSync Premium, которые устраняют разрывы изображения.

Тем не менее, монитор оснащён множеством современных технологий, улучшающих качество изображения. Для подключения доступны два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, а также USB-хаб с несколькими USB-портами для удобного подключения периферии. Ещё монитор поставляется с эргономичной подставкой с возможностью регулировки по высоте, повороту, развороту и наклону.

Philips Evnia 25M2N5200U поступит в продажу в середине мая по цене 329 фунтов.