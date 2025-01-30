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Zelikman
Philips представила геймерский телевизор OLED+950 с частотой 120 Гц
Устройство имеет пиковую яркость в 3700 нит и ряд специальных игровых функций

В последней модели телевизора от TP Vision используется совершенно новая OLED-панель с тандемной технологией от LG Display, которая также будет задействована в LG G5 OLED и Panasonic Z95B. В отличие от своих конкурентов, TP Vision уже представила подробные спецификации, касающиеся важной характеристики яркости. Модель Philips OLED+950 предполагает максимальную яркость в 3700 нит в режиме HDR, но при этом её полная яркость экрана ограничена 350 нит. Частота обновления изображения достигает 120 Гц.

Панель MLA-OLED у LG OLED G4 2024 года достигает пикового значения яркости в 1550 нит и полной яркости 224 нит, согласно данным сайта Rtings. Тем не менее, стоит учитывать, что на практике даже такая современная OLED-модель может демонстрировать более низкие уровни яркости, чем те, которые указаны в рекламных материалах.

Согласно новым данным, панель обладает рядом преимуществ в области точности цветопередачи. Она обеспечивает 99,5% охват цветового пространства DCI-P3, а также TP Vision утверждает, что Philips OLED+950 может воспроизводить 83% цветового пространства BT. 2020. Кроме того, усовершенствованное антибликовое покрытие практически устраняет все отвлекающие отражения.

В силу своей повышенной эффективности новая тандемная OLED-панель потребляет на 20% меньше энергии по сравнению с предыдущей моделью. Более того, внедренный AI-процессор должен способствовать улучшению контрастности, а соответственно, повысить качество отображения HDR. 

Игровой режим от Philips способен самостоятельно определять жанр видеоигр и соответственно подстраивать параметры изображения. Пользователи имеют возможность создавать и сохранять индивидуальные настройки для конкретных игр. Кроме того, Smart TV может увеличивать мини-карту в игре и перемещать её на другой участок экрана. 

Не менее важной особенностью является встроенная 2.1-канальная аудиосистема с мощностью 70 Вт, которая включает сабвуфер с четырьмя пассивными излучателями для более глубоких низких тонов. Philips OLED+950 будет запущен в продажу во второй половине 2025 года и будет доступен в размерах 65 и 77 дюймов. На данный момент TP Vision не раскрыла информацию о стоимости.

#технологии #philips #телевизор #oled+950
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