Рассекречен внешний вид Moto Edge 70 с тройной камерой и экраном pOLED 6,7 дюйма

Через несколько дней после дебюта смартфона Moto Edge 60 24 апреля издание Android Headlines показало дизайн модели Moto Edge 70. Этот смартфон следующего поколения сохранит стиль Edge 60 с небольшими изменениями.

Изображения показывают знакомый дизайн. Это экран с изгибами с двух сторон, с вероятным размером 6,7 дюйма и типом pOLED. На задней панели телефона расположена тройная камера и отделка из веганской кожи. Ожидается больше цветовых вариантов, соответствующих синему и зелёному оттенкам Edge 60.

Хотя характеристики пока не подтверждены, ходят слухи, что Edge 70 сохранит основную камеру на 50 Мп Sony Lytia 700C, как у Edge 60. Ожидается процессор MediaTek Dimensity 7400, как у Razr 2025, с 12 ГБ оперативной памяти. Эта конфигурация обещает хорошую производительность при цене около $400.

Сроки появления смартфона в продаже и его возможная цена пока не называются.