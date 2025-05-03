Через несколько дней после дебюта смартфона Moto Edge 60 24 апреля издание Android Headlines показало дизайн модели Moto Edge 70. Этот смартфон следующего поколения сохранит стиль Edge 60 с небольшими изменениями.
Изображения показывают знакомый дизайн. Это экран с изгибами с двух сторон, с вероятным размером 6,7 дюйма и типом pOLED. На задней панели телефона расположена тройная камера и отделка из веганской кожи. Ожидается больше цветовых вариантов, соответствующих синему и зелёному оттенкам Edge 60.
Хотя характеристики пока не подтверждены, ходят слухи, что Edge 70 сохранит основную камеру на 50 Мп Sony Lytia 700C, как у Edge 60. Ожидается процессор MediaTek Dimensity 7400, как у Razr 2025, с 12 ГБ оперативной памяти. Эта конфигурация обещает хорошую производительность при цене около $400.
Сроки появления смартфона в продаже и его возможная цена пока не называются.