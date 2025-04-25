Складной смартфон Razr Ultra получил три камеры по 50 Мп, AI-функции и до 1 ТБ хранилища

В новую линейку складных устройств Motorola теперь входят три модели, включая флагманский Razr Ultra с серьёзными улучшениями, но и более высокой ценой. Выходящий в мае смартфон Motorola Razr Ultra присоединится к Razr (2025) и Razr+ (2025) как самое мощное и дорогое складное устройство компании. Аппарат практически идентичен по форм-фактору Razr+ (2024) с 4-дюймовым внешним дисплеем и немного большим 7-дюймовым внутренним дисплеем (благодаря уменьшенным рамкам), но включает в себя несколько улучшений.

В первую очередь это процессор Snapdragon 8 Elite. Чип работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти, которую Motorola использует для работы набора функций Moto AI. Также вы получаете 512 ГБ или 1 ТБ хранилища, увеличенную батарею ёмкостью 4 700 мАч и более быструю зарядку — 68 Вт по проводу и до 30 Вт беспроводную.

Motorola также улучшает надёжность этой новой линейки, присвоив ей рейтинг IP48, который включает защиту от мелкой пыли. Используются более прочные петли.

Камеры стали ещё одним улучшением версии Ultra — здесь установлены три сенсора по 50 Мп. Один из них — фронтальная камера на внутреннем дисплее, а сзади расположены основная камера на 50 Мп и ультраширокоугольная камера на 50 Мп с углом обзора 122 градуса, которая также выполняет функцию макрокамеры.

Последним нововведением стала клавиша AI Key, открывающая доступ к функциям Moto AI, которые работают на базе Gemini, Meta AI, OpenAI и Perplexity. Среди функций — «Catch Me Up» для краткого обзора уведомлений, «Next Move», предлагающая варианты использования ИИ (с помощью ИИ-анализа содержимого экрана), «Playlist Studio» для создания музыкальных плейлистов по теме и «Image Studio» — стандартный генератор изображений на базе ИИ. Также доступна функция «Group Shot», аналогичная функции «Best Take» от Google Pixel.

Цвета включают красный Rio Red, Mountain Trail с деревянной вставкой, Cabaret и Scarab с отделкой Alcantara.

Razr Ultra поставляется на Android 15. Motorola обещает 3 года обновлений Android и 4 года обновлений безопасности каждые два месяца.

Motorola сообщает, что Razr Ultra поступит в предварительную продажу 7 мая. Цена в США составит $1,300, однако ситуация с тарифами может повлиять на неё, если и когда закончится исключение для смартфонов.