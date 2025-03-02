BMW M135 xDrive порадует агрессивным дизайном, карбоновыми элементами и 2-х литровым двигателем мощностью 296 л.с.

BMW M135 xDrive, отличающийся агрессивным дизайном, с пакетом M Performance приобретает еще более выразительный и спортивный облик. Новый рекламный ролик BMW демонстрирует, как дополнительные элементы тюнинга превращают компактный хэтчбек в настоящий спорткар.

В список доработок входят передний спойлер, аэродинамические обвесы, боковые юбки, карбоновые корпуса боковых зеркал, задний диффузор и крупный спойлер на крыше с логотипом M Performance. Эти детали не только усиливают визуальную привлекательность, но и подчеркивают спортивный характер модели, вызывая восхищение даже у скептиков, сомневающихся в возможностях компактного автомобиля с шильдиком M.

Помимо этого, пакет M Performance включает черные декоративные наклейки на боковых панелях, которые придают автомобилю динамичный внешний вид. Задняя часть M135 xDrive уже оснащена четырьмя выхлопными патрубками, но для тех, кто хочет выделиться еще больше, BMW предлагает опциональную отделку из нержавеющей стали и карбона. Также доступны 19-дюймовые двухцветные легкосплавные диски M Performance с логотипом M, которые можно дополнить колпачками клапанов с аналогичной символикой.

Однако, как и в случае с другими пакетами M Performance, установка этих элементов не влияет на технические характеристики автомобиля. M135 xDrive сохраняет свой 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель, который выдает 296 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Силовая установка работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и системой полного привода xDrive. Благодаря этому хэтчбек разгоняется от 0 до 100 км/ч менее чем за 4,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Пакет M Performance не только подчеркивает спортивный характер BMW M135 xDrive, но и делает его более индивидуальным. Каждая деталь, от карбоновых элементов до эксклюзивных дисков, призвана подчеркнуть статус владельца как ценителя высоких технологий и динамичного дизайна. Этот пакет — хороший выбор для тех, кто хочет выделиться на дороге, сохранив при этом все преимущества компактного, но мощного хэтчбека BMW.