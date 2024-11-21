Смартфон Sony Xperia 1 VI обновляется до последней версии Android

Sony выполняет своё обещание предоставить три обновления операционной системы для смартфона Xperia 1 VI, начиная с выпуска Android 15. Аппарат, который был выпущен в середине мая на Android 14, получает первое крупное обновление программного обеспечения. А заодно патч безопасности от 1 ноября.

Обновление Android 15, версия 69.1.A.2.78, имеет размер 940 МБ. Sony сделала обновление минимальным, сосредоточив внимание исключительно на предоставлении базового опыта Android 15 без значительных изменений со своей стороны. В журнале изменений указано: «Обновление ОС Android 15».

Пользователи могут проверить свою текущую версию программного обеспечения, перейдя в Настройки > О телефоне > Номер сборки. Когда обновление станет доступным, в строке статуса появится иконка обновления системы. Чтобы установить его, нужно открыть панель уведомлений, выбрать обновление системы, нажать «Обновить», а затем нажать «Перезагрузить» после завершения загрузки.

На странице поддержки Sony предоставлены подробные инструкции, которые помогут пользователям без проблем обновить свои устройства. Как и в случае с большинством обновлений, время выхода может варьироваться в зависимости от оператора пользователя, рынка, региона или страны.

Пока Xperia 1 VI получает Android 15, другие недавно выпущенные модели Xperia работают на Android 14. Xperia 10 VI, Xperia 1 V и Xperia 5 V не получили крупные обновления, а Xperia 1 IV завершил свой цикл поддержки на Android 14.

Xperia 1 VI получил поддержку Wi-Fi 7 через обновление в октябре. Это показывает, что Sony готова доставлять важные обновления, не дожидаясь выпуска следующей версии Android.

Имея в запасе ещё два года обновлений системы, Xperia 1 VI является достаточно долгосрочным вариантом для пользователей, которые принимают во внимание длительность программного обеспечения, но не ставят этот фактор во главу угла. Аппараты Google Pixel и Samsung Galaxy в последнее время предлагают семь лет обновлений Android.

Нынешнее обновление не приносит новых функций или кастомизаций, но может улучшить производительность и пользовательский опыт.