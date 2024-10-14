Производитель улучшает свою топовую модель.

Компания Sony решила обновить свой флагманский смартфон Xperia 1 VI, выпущенный в июне текущего года, представив новый вариант цветового оформления с удвоенным объемом постоянной памяти, сообщает издание NotebookCheck.

Хотя на некоторых рекламных постерах, посвящённых Sony Xperia 1 VI, смартфон и был представлен в четырёх цветах, до недавнего времени модель предлагалась по всему миру только в трёх цветовых оформлениях — серебристо-платиновом (Platinum Silver), чёрном (Black) и зелёном (Khaki Green).

Источник фото: NotebookCheck/Sony

Сегодня же Sony объявила о доступности смартфона Xperia 1 VI в новом, красном, цвете, называемом Scarlet, который, по словам производителя, придаёт модели яркий и свежий внешний вид. Как и другие цветовые опции, новый вариант оформления сохраняет стеклянную заднюю панель с матовым покрытием.

Кроме того, Sony Xperia 1 VI получает модификацию с удвоенным объёмом постоянной памяти, составляющим 512 ГБ, причём она доступна только с новым цветовым оформлением Scarlet.

Остальные характеристики модели остались без изменений — смартфон имеет чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 6.5-дюймовый дисплей LTPO OLED с разрешением 1080x2340 точек и частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти, 48-Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения, дополненную 12-Мп сверхширокоугольным модулем и 12-Мп телеобъективом на задней панели, 12-Мп селфи-камеру и аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА·ч.

Стоимость версии Sony Xperia 1 VI в цветовом оформлении Scarlet с 512 ГБ ОЗУ в Европе и Великобритании составляет €1499 и £1399 соответственно.