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Alex040
Первый раздвижной смартфон Samsung, возможно, будет выдвигаться вертикально
Патенты компании и данные инсайдеров подтверждают работу Samsung над раздвижным девайсом, однако его форм-фактор может быть ещё более неожиданным, чем сообщалось ранее.


Портал Gizmochina, ссылаясь на группу инсайдеров, опубликовал патентные изображения раздвижного смартфона, над которым работает корейский гигант Samsung.

О своём намерении создать смартфон с раздвижным экраном за последние пять лет уже успели заявить практически все ключевые игроки рынка, однако ни одного реального устройства на горизонте пока так и не видно. Инсайдеры сообщают, что за статус первопроходца будут бороться Huawei и Samsung. Причём обе имеют шанс хотя бы анонсировать что-то уже в этом году.

В отличие от складных смартфонов, где есть только небольшой внешний и крупный внутренний экран, раздвижной гаджет может предложить гораздо больше вариаций диагонали на усмотрение пользователя. Однако в большинстве всевозможных прототипов от разных брендов раздвижной экран всегда был горизонтальным.

Сообщалось, что и Samsung свой первый rollable-смартфон оснастит раздвигающимся горизонтально дисплеем, который на максимуме сможет достигать диагонали около 12’’. Однако новая утечка показывает, что Samsung работает над альтернативным вертикальным вариантом. Такое из всех производителей пару лет назад показывала только Motorola (Lenovo).

На утекших изображениях модель имеет две тыльных камеры и дизайном заметно перекликается с актуальными складными смартфонами серии Galaxy Flip. Возможно, это не случайность и новинка готовится именно как развитие этой линейки.

На доступных картинках устройство выглядит весьма устаревшим: с большим «подбородком» и толстым корпусом. Но подобное не редкость для патентных иллюстраций и в реальности гаджет может оказаться более привлекательным.

Выбор именно вертикального варианта раздвижения экрана инсайдеры объясняют тем, что самая распространённая операция пользователя со смартфоном – прокрутка. Вместо неё гаджет сможет удобно вытягивать дисплей, чем облегчит чтение или редактирование длинных статей, просмотр истории переписки, поиск файлов в галерее и так далее.

Пользователи также смогут смотреть поддерживаемый контент и играть в игры в оригинальных форматах вроде 21:9. Вдобавок подобный дисплей позволит более комфортно одновременно работать с несколькими приложениями.

Инсайдеры также сообщают, что гаджет будет буквально пронизан различными функциями ИИ, чтобы сэкономить пользователю время.

Прототип вертикального раздвижного смартфона от Motorola.

Увы, в патентных изображениях гаджет Samsung не показан в раскрытом состоянии, так что хотя бы приблизительно оценить диагональ его экрана на максимуме пока невозможно. Ровно также нет и хоть каких-либо намёков на реальные сроки выхода устройства.

Заметим, что в последние годы доля Samsung на рынке складных смартфонов стремительно пошла вниз под натиском китайских конкурентов.

Различные инсайдеры сообщают, что сейчас Samsung активно ищет новые ниши и работает сразу над несколькими устройствами, подобных которым в ассортименте бренда ещё нет. Прежде всего, это касается раздвижных смартфонов с экранами, которые будут расширяться вертикально и горизонтально.

Вдобавок корейский гигант планирует выпустить тройной складной смартфон, похожий на Huawei Mate XT, но складывающийся всеми частями экрана внутрь. Ещё у Samsung якобы есть прототип складного девайса с шарниром на 360 градусов, который может сгибаться как внутрь, так и наружу. Наконец, уже привычные Fold и Flip в этом году будут обновлены сильнее обычного, получив новые внутренние и увеличенные внешние экраны.

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#samsung #galaxy
Источник: gizmochina.com
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