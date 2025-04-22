Samsung приступила к распространению апрельского обновления безопасности на десятке телефонов в своем каталоге.

Хотя этот месяц несколько затянулся из-за распространения стабильной версии One UI 7 с Android 15, Samsung не забыла обновить некоторые телефоны последним апрельским патчем безопасности для Android.

На самом деле, на сегодняшний день южнокорейский гигант уже выпустил апрельское обновление Android 2025 для более чем десятка смартфонов высокого и среднего класса из семейства Samsung Galaxy.

Ниже мы перечислили все телефоны Samsung, которые уже получили апрельское обновление безопасности, и, как обычно, мы будем публиковать информацию со всеми телефонами бренда, которые получат обновление в период с сегодняшнего дня до начала следующего месяца.

Первое, что вы должны знать об апрельском обновлении безопасности Android для устройств Galaxy - это то, что некоторые из этих телефонов, помимо патча безопасности, также получили стабильный вариант One UI 7 с Android 15. Ниже представлен список всех этих устройств, в котором также подробно описано, какие модели были обновлены до One UI 7:

Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S25+ Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy S24 (обновлен до One UI 7) Samsung Galaxy S24+ (обновлен до One UI 7) Samsung Galaxy S24 Ultra (обновлен до One UI 7) Samsung Galaxy Z Fold6 (обновлен до One UI 7) Samsung Galaxy Z Flip6 (обновлен до One UI 7) Samsung Galaxy A56 5G Samsung Galaxy A55 5G Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A36 5G Samsung Galaxy A16 5G

Апрельское обновление безопасности 2025 устраняет в общей сложности 56 проблем, связанных с безопасностью и конфиденциальностью.

Из всех этих исправлений 42 были устранены Google, а остальные 14 - Samsung, поскольку они затрагивают только смартфоны и планшеты Galaxy. Кроме того, среди уязвимостей, исправленных Google, 5 были определены как «критические», а остальные 37 - как «высокой важности». С другой стороны среди уязвимостей, исправленных Samsung, есть еще 5, которые не затрагивают устройства Galaxy, также одна была отмечена как «критическая», четыре - как «высокоприоритетные», а остальные четыре - как «умеренные».

Если у вас есть одно из этих устройств Samsung Galaxy и вы хотите проверить, получили ли вы уже это новое обновление безопасности, все, что вам нужно сделать, это перейти в панель настроек вашего устройства и открыть раздел «Обновление ПО».

Как только оно будет доступно, просто нажмите кнопку «Загрузить и установить».