Соотношение экрана составит 19,5:9 и он получит большой угол обзора.

Ожидания вокруг флагманской серии Redmi K90 нарастают: согласно последним утечкам, устройство может предложить значительные улучшения в производительности и автономности. Анонс линейки запланирован на четвёртый квартал 2025 года, что делает её одним из самых обсуждаемых смартфонов в преддверии релиза. Серия Redmi K90, вероятно, получит экран с разрешением 2K+ и нестандартным соотношением сторон 19,5:9, что обеспечит расширенную площадь для контента. Дисплей будет выполнен по технологии 2D Flexible AMOLED с увеличенными углами обзора, что характерно для премиальных моделей. Такое решение может улучшить опыт при просмотре видео и в мобильных играх.

Флагманская версия Redmi K90 Pro, согласно инсайдам, получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition второго поколения, ориентированный на максимальную производительность. Для геймеров Xiaomi готовит два ключевых улучшения: встроенный графический ускоритель и фирменную технологию Rage Engine, которая, как предполагается, оптимизирует ресурсы для плавного геймплея и улучшенной визуализации. Это может включать поддержку трассировки лучей или адаптивную настройку частоты кадров. Все модели линейки получат аккумуляторы ёмкостью от 7000 мА*ч — рекордный показатель для сегмента, который обещает продлить время работы без подзарядки. Ожидается, что Xiaomi внедрит улучшенную систему энергосбережения, а также поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью не менее 120 Вт.

Redmi K90 выйдет в период, когда конкуренция в премиум-сегменте достигнет пика. Основными соперниками станут OnePlus 14, iQOO 14 и realme GT 8, которые также анонсируют инновации в камерах и процессорах. Однако Redmi может сделать ставку на сочетание ёмкого аккумулятора и демократичной цены, сохранив статус «флагмана-убийцы». Если заявленные характеристики подтвердятся, Redmi K90 установит новый стандарт для игровых смартфонов, предложив баланс между мощью, автономностью и стоимостью.