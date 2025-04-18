Новый техпроцесс TSMC и импортные налоги могут сделать все модели iPhone 18 дороже, чем ожидалось

Компании Apple становится всё труднее сдерживать цены на iPhone из-за недавно введённых пошлин администрацией Трампа. Импортные налоги могут в конечном итоге заставить компанию повысить цены. Ведущий поставщик Apple, TSMC, также планирует повышение цен на чипы 2 нм. Это может привести к тому, что модели iPhone 18 в следующем году окажутся значительно дороже, чем предполагалось ранее.

Не так давно сообщалось, что Apple готовится к запуску первого складного iPhone в следующем году. Он, по грубым оценкам инсайдеров, может стоить более $2000. В новом сообщении инсайдер Digital Chat Station заявил на Weibo, что TSMC будет поставлять чипы 2 нм Apple и другим компаниям. «Ожидается, что стоимость значительно возрастёт, и цена нового устройства может снова увеличиться».

Основной причиной роста цен станет более высокая себестоимость производства чипов 2 нм, которая будет переложена на потребителя. Аналитик Мин-Чи Куо ранее отмечал, что только модели iPhone 18 Pro получат преимущество от технологии чипов 2 нм от TSMC. Это сделает их лучше стандартных моделей и дороже. После того как в январе стало известно, что процент выпуска годных чипов 2 нм у TSMC улучшился до 60–70%, аналитик пересмотрел свои прогнозы, заявив, что возможно использование чипов 2 нм во всей линейке iPhone 18.

Apple не пойдёт на сокращение своей прибыли, так что в следующем году пострадает конечный пользователь. Прежде чем внедрять более дорогие чипы, Apple также предстоит столкнуться с другой реальностью — высокими импортными пошлинами, введёнными администрацией Трампа. Недавно сообщалось, что цена базовой модели iPhone 16 Pro может вырасти с $999 до $1400, если взаимные пошлины будут введены.

Пока неясно, поднимет ли Apple цены на текущую линейку iPhone 16. У неё есть запас на складах, что может позволить отложить решение до анонса моделей iPhone 17. Однако, если произойдёт резкий рост спроса, превышающий складские запасы в США, только тогда компания может увеличить цену текущих моделей, если не решит покрыть издержки самостоятельно.