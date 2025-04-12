Lenovo представила портативный аккумулятор мощностью 140 Вт и ёмкостью 20 000 мА·ч с инновационной технологией зарядки.

Компания Lenovo анонсировала в Китае портативный аккумулятор thinkplus 140W 20000mAh, оснащённый цифровой гибридной технологией зарядки, которую производитель называет отраслевым новшеством. Устройство, входящее в серию Fluxo Pioneer, позволяет одновременно заряжать три гаджета через два USB-C-порта мощностью 65 Вт каждый и один USB-A-порт на 30 Вт. При одновременном использовании всех портов суммарная мощность достигает 135 Вт.

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Ключевой особенностью аккумулятора стала поддержка сквозной зарядки мощностью 140 Вт через первый USB-C-порт при условии подачи входного тока свыше 65 Вт. По данным Lenovo, это обеспечивает зарядку ноутбука ThinkBook Ryzen Edition 16+ до 42% за 30 минут при мощности 132 Вт. Устройство совместимо с протоколами PD, PPS и QC, а встроенный 2,01-дюймовый (~51 мм) дисплей отображает уровень заряда и статус подключения.

Ёмкости 20000 мА·ч хватит для 3,8 циклов зарядки iPhone 16 Pro Max или 1,2 циклов для MacBook Air.

Габариты аккумулятора — 154 × 51 × 39 мм (~6,1 × 2,0 × 1,5 дюйма), вес — 420 г. В комплект входит кабель USB-C — USB-C длиной 15 см (~5 футов) с поддержкой 240 Вт.

Предзаказ на thinkplus 140W 20000mAh уже открыт в Китае по цене 369 юаней (~$50). Официальные продажи стартуют 17 апреля. О планах выхода устройства на другие рынки, включая Северную Америку, где Lenovo предлагает модель Go USB-C Laptop Power Bank (20000 мА·ч) за $105,17, компания пока не сообщила.