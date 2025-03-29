В Индии появился новый смартфон Vivo Y39 5G с увеличенной батареей и Snapdragon 4 Gen 2.

Vivo официально выпустила в Индии новый бюджетный смартфон Y39 5G, который стал обновлением прошлогодней модели Y38 5G. Устройство сохранило большинство характеристик предшественника, но получило более емкий аккумулятор на 6500 мАч при сохранении поддержки быстрой зарядки 44 Вт.

Смартфон оснастили тем же 6,68-дюймовым LCD-экраном с HD+ разрешением (1608×720 пикселей), частотой обновления 120 Гц и охватом 83% цветового пространства NTSC. Камеры остались без изменений — основная двойная система с 50 МП главным сенсором и 2 МП вспомогательным модулем, а также 8 МП фронтальная камера для селфи.

У устройства процессор Snapdragon 4 Gen 2 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ без возможности расширения. Смартфон поставляется с предустановленной Android 15 и фирменной оболочкой Funtouch OS 15, однако производитель не уточнил, как долго будет поддерживать устройство обновлениями.

Габариты Y39 5G составляют 165,7×76,3×8,3 мм при весе 207 грамм. Среди дополнительных особенностей — боковой сканер отпечатков, стереодинамики, защита по стандарту IP64 и поддержка виртуального расширения оперативной памяти до 8 ГБ.

Смартфон доступен в двух цветах — фиолетовом и синем. Стартовая цена составляет 16 999 индийских рупий (около 200 долларов) за версию с 128 ГБ памяти и 18 999 рупий (примерно 220 долларов) за модель с 256 ГБ. Приобрести новинку можно через Amazon и официальный сайт Vivo.