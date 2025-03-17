Honor Magic7 «Mini» также может получить сканер отпечатков пальцев под дисплеем.

Согласно последним данным, Honor планирует пополнить свою линейку флагманских Android-смартфонов Magic7 новой моделью с необычно компактным экраном.

Предполагаемый размер экрана составляет примерно 6,3 дюйма, и, по некоторым данным, он будет оснащен функцией Dynamic Island, представленной в устройствах Apple.

Двойная выемка в верхней части экрана, вероятно, будет использоваться для продвинутой системы 3D-распознавания лиц, аналогичной той, что применяется в iPhone 16 Pro. Впрочем, поскольку это не устройство Apple, не исключено наличие сканера отпечатков пальцев.

Ожидается, что этот компактный представитель серии Magic получит современную технологию LIPO, которая позволит максимально уменьшить рамки вокруг дисплея. При этом, возможно, он будет оснащен тем же чипсетом Snapdragon 8 Elite, что и модель 7 Pro.

Предполагается, что "Magic7 Mini" столкнется с конкуренцией со стороны других компактных новинок, таких как OnePlus 13T, Oppo Find X8S.