Stellantis проводит пока временные увольнения для оценки ситуации с тарифами

Администрация Трампа ввела на этой неделе 25%-ные тарифы на все импортированные автомобили, а также на множество других товаров. В свете этого автопроизводители разрабатывают свои следующие шаги. Для Stellantis первые шаги заключаются в приостановке работы заводов и временных увольнениях сотрудников по всей Северной Америке. Эти заводы выпускают широкий ассортимент автомобилей, включая некоторые крупные электрические новинки компании, такие как Dodge Charger Daytona и Jeep Wagoneer S.

Stellantis подтвердила, что два крупных завода в Канаде и Мексике приостанавливают свою работу. Это включает в себя завод Windsor Assembly Plant в Канаде и завод Toluca Assembly Plant в Мексике. Первый выпускает Chrysler Pacifica и Dodge Charger Daytona, а второй — Jeep Compass и Wagoneer S. В письме от операционного директора Антонио Филозы указано, что причиной закрытия заводов стали тарифы.

«С введением новых тарифов на автомобили в автомобильной промышленности нам потребуется общая стойкость и дисциплина, чтобы преодолеть это сложное время. Но мы быстро адаптируемся к этим изменениям в политике, защитим нашу компанию, сохраним наше конкурентное преимущество и продолжим поставлять отличные продукты нашим клиентам».

Завод Windsor начнёт приостановку работы с 7 апреля и возобновит её 21 апреля. Завод Toluca также приостановит работу 7 апреля и останется закрытым до конца месяца. Stellantis не предоставила подробностей о том, как это повлияет на сотрудников заводов. Detroit News сообщает, что 4500 сотрудников завода Windsor временно уволены. Что касается завода Toluca, на котором работает чуть более 2500 человек, Reuters сообщает, что сотрудники остаются на работе и получают зарплату, но не будут производить автомобили.

Из-за закрытия этих двух сборочных заводов замедляется работа заводов, поддерживающих их. Stellantis подтвердила, что пять заводов в США будут вынуждены временно уволить 900 сотрудников. В их числе заводы Warren Stamping и Sterling Stamping в Мичигане, недалеко от Детройта, а также заводы Kokomo Transmission Plant, Kokomo Casting Plant и Indiana Transmission Plant в Индиане, к северу от Индианаполиса. По данным The Detroit News, эти заводы не будут полностью закрыты, так как они продолжают поставлять детали на другие заводы, которые останутся в работе.

Хотя Wagoneer S и Charger Daytona пока не стали хитовыми моделями, они всё равно являются важными автомобилями. Они представляют собой первую настоящую попытку Stellantis выпустить электромобили, специально разработанные для Америки. В то же время Chrysler Pacifica и Jeep Compass являются основными бестселлерами. Pacifica практически единственная модель, которую продаёт Chrysler, наряду с её более дешёвой версией — Voyager. Только Pacifica принесла 107356 продаж в прошлом году и более 32409 в первом квартале этого года. Jeep Compass — это начальная модель Jeep, и она занимает третье место по продажам после Wrangler и Grand Cherokee. В прошлом году было продано 111697 единиц, а в этом году — 31730.