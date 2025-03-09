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Автопроизводитель Stellantis подал заявку на товарные знаки Sunchaser и Convoy
Это может намекать на планы компании.

Автопроизводитель Stellantis только что подал заявку на товарные знаки Sunchaser и Convoy. Это может намекать на планы компании.

Stellantis, точнее, FCA US, подала заявку на товарный знак в конце февраля. В заявке в USPTO автопроизводитель указывает, что хочет использовать это название для «автомобилей, а именно концепт-каров». Это не серийная модель, а что-то, что один из брендов компании собирается показать.

FCA уже использовала название Sunchaser раньше. Тогда это был концепт Ram 1500 для выставки SEMA 2013. Ram Sunchaser получил ряд аксессуаров Mopar, включая капот, расширители колёсных арок и новые фары. Главной чертой была багажная система на крыше, совмещённая с держателем в кузове, который мог перевозить длинное весло или сёрфборд. Всё это крепилось сверху, не занимая места в кузове. Для удобства Ram добавил уличный душ, чтобы смывать песок, и новую скамью, которая крепилась к откидному борту.

Вторая заявка касается названия Convoy. Здесь запрашивается использование для «наземных транспортных средств, а именно легковых автомобилей».

Подача заявки на товарный знак не означает, что это название обязательно появится на будущих автомобилях. Часто это просто способ защиты интеллектуальной собственности. Так что такую заявку нельзя считать подтверждением планов на производство.

#автомобили #stellantis
Источник: carbuzz.com
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