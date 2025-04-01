Названы вероятные даты появления Galaxy S25 Edge в разных регионах

Смартфон Galaxy S25 Edge не станет четвёртой моделью в линейке S25. Как и версия FE, это полностью самостоятельная модель, и новые утечки указывают, что Galaxy S25 Edge будет представлен в конце апреля.

О новом тонком смартфоне Samsung известно немного. Его толщина составит 5,84 мм, он получит обновлённый дизайн камеры и уменьшенные рамки, что подчеркнёт его «тонкий» облик. Ожидаемый вес — около 162 г.

Согласно утечке от Nieuwe Mobiel, Galaxy S25 Edge выйдет в Европе 15 апреля, а 16 апреля будет анонсирован в других регионах. Ранее сообщалось, что устройство представят 16 апреля. Если учитывать часовые пояса, эти данные практически совпадают. Презентация будет проводиться онлайн и транслироваться по всему миру.

Также сообщается, что смартфон будет доступен в чёрном, серебряном и синем цветах с хранилищем 256 ГБ и 512 ГБ. Версии на 1 ТБ не будет, но, вероятно, Samsung не рассчитывает на высокий спрос на эту модель. Во всех вариантах Galaxy S25 Edge ожидается 12 ГБ оперативной памяти.

Появились сведения о двух аксессуарах. Это силиконовый чехол и чехол Kindsuit Case. Последний, вероятно, получит внутреннюю подкладку, как и предыдущие кейсы этой серии.

Galaxy S25 Edge может стоить около $1099, занимая промежуточное положение среди моделей Galaxy S25, представленных в начале 2025 года.