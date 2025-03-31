Death Stranding достигла нового рубежа перед выходом сиквела через несколько месяцев

В понедельник стало известно, что первая часть видеоигры Death Stranding привлекла внимание более 20 млн игроков на всех платформах — ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, iOS и Amazon Luna. Этот результат сулит успех продолжению, которое выйдет в конце июня на PlayStation 5 и, вероятно, позже доберётся до других платформ, как это было с оригиналом после его выхода на PlayStation 4 в конце 2019 года.

Death Stranding — одна из самых уникальных игр с открытым миром. В роли Сэма Портера Бриджеса игроки путешествуют по постапокалиптической версии США, называемой Объединёнными Городами Америки, создавая связи между изолированными сообществами, выжившими после апокалиптического Последнего Вымирания. Позже этот уникальный опыт был улучшен в Director’s Cut, который добавил новые возможности, включая расширенные боевые механики.

Death Stranding 2: On the Beach, которая выйдет 26 июня на PlayStation 5, стремится вывести всё на новый уровень с множеством загадочных новых персонажей.