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Niko4123
Death Stranding выходит на Xbox и Amazon Luna
Kojima Productions совместно с 505 Games скоро отпразднуют пятилетие этой игры. Владельцы консолей Xbox Series X и S получат скидку 50% на версию Directors Cut игры.

Amazon Luna предложит игру бесплатно для участников Amazon Prime в декабре всего на один месяц. После этого нужно будет подписаться на Luna+, чтобы получить доступ к игре.

Первоначально выпущенная в 2019 году для консоли Sony PlayStation 4, она охватила более 19 миллионов игроков, по данным Kojima Productions.

Консоли Xbox от Microsoft только что получили хороший прирост в библиотеках Game Pass, с несколькими отличными играми, которые недавно вышли и появятся в будущем. Call of Duty: Black Ops 6 также стала значительным дополнением к Xbox, и многие геймеры присоединились к ее сервису Game Pass.

Amazon Luna облачный игровой сервис Amazon, также получит доступ к этой игре. Kojima Productions даже сделала Death Stranding: Director's Cut доступной на Mac. Со вчерашнего дня геймеры Xbox и Amazon Luna также смогут присоединиться к вселенной, созданной Kojima.

#xbox #death stranding #amazon luna
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Death Stranding Director’s Cut теперь доступна на Xbox Series X|S
Microsoft Flight Simulator 2024 и другие популярные игры направляются в Xbox Game Pass
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