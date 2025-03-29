Чипсет Exynos следующего поколения, выпускаемый по 2-нм нормам, может дебютировать в составе Galaxy S26.

Компания Samsung может вырваться вперёд в гонке за нанометрами, первой представив свой новейший чипсет Exynos, выполненный по 2-нм технологическим нормам, пишет издание Neowin со ссылкой на материал SamMobile.

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Ранее сообщалось, что в прошлом году у Samsung возникли серьёзные проблемы с производством собственных чипов Exynos, в результате чего компании даже пришлось использовать чипсет от Qualcomm в своих топовых моделях серии Galaxy S25, но свежие данные говорят о том, что ситуацию удалось обуздать.

Сообщается, что Samsung добилась заметных успехов в освоении 2-нм технологического процесса, поэтому предстоящий чипсет Exynos 2600 может стать первым мобильным чипом в мире, произведённым по данным нормам. Ожидается, что SoC Exynos 2600 дебютирует в первой половине 2026 года в составе флагманской линейки смартфонов Galaxy S26.

Соперники Samsung также готовят свои собственные чипсеты по 2-нм техпроцессу — по данным информатора Digital Chat Station, компания Qualcomm уже работает над своим топовым 2-нм чипом Snapdragon 8 Elite Gen 3, тогда как аналитик Минг-Чи Куо сообщает об аналогичном прогрессе в отношении Apple с её iPhone 18.

При этом чипы от Apple и Qualcomm, как ожидается, дебютируют лишь во второй половине 2026 года, тогда как SoC от Samsung в составе линейки Galaxy S26 должна появиться уже в первом полугодии, конечно, если планам южнокорейского гиганта ничего не помешает.