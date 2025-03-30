Складные смартфоны прочно заняли свою нишу на рынке. Большинство аппаратов имеет классическую конструкцию типа "книжка", складывающуюся вовнутрь. Некоторые производители, например Huawei, применяют более футуристичный способ с оборачиванием дисплея еще и за заднюю панель. Правда, в таком случае страдает надежность смартфона, так как часть экрана остается уязвимой.
Но прогресс идет вперед, и вендоры начинают прибегать к еще более изощренным методам свертки экрана. Так, Samsung решилась запатентовать панель, способную сгибаться на 360 градусов, то есть и вовнутрь, и наружу. В первом случае при складывании остается открытая полоса под блоком камер.
В описании патента подробно излагается разработанная Samsung технология поддерживающих слоев, размещенных под ультратонким гибким экраном (UTG), состоящим из гибких полимерной подложки и клеевого слоя.
Кроме прочего, устройство имеет несколько осей для изгиба, а также специальные опорные пластины, которые позволяют изгибать экран в обоих направлениях благодаря решетчатой структуре. Схожий девайс с технологией "Flex In & Out" уже был продемонстрирован Samsung в 2023 году, но в итоге ни одного коммерческого варианта выпущено не было.
Некоторые энтузиасты гадают насчет применимости подобной конструкции, считая её не интуитивно понятной. По их мнению, она, к примеру, может позволить двум людям, сидящим друг напротив друга, смотреть одно и то же видео.