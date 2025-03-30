Необходимость в подобном может вызывать споры среди потенциальных пользователей

Складные смартфоны прочно заняли свою нишу на рынке. Большинство аппаратов имеет классическую конструкцию типа "книжка", складывающуюся вовнутрь. Некоторые производители, например Huawei, применяют более футуристичный способ с оборачиванием дисплея еще и за заднюю панель. Правда, в таком случае страдает надежность смартфона, так как часть экрана остается уязвимой.

Но прогресс идет вперед, и вендоры начинают прибегать к еще более изощренным методам свертки экрана. Так, Samsung решилась запатентовать панель, способную сгибаться на 360 градусов, то есть и вовнутрь, и наружу. В первом случае при складывании остается открытая полоса под блоком камер.

В описании патента подробно излагается разработанная Samsung технология поддерживающих слоев, размещенных под ультратонким гибким экраном (UTG), состоящим из гибких полимерной подложки и клеевого слоя.

Кроме прочего, устройство имеет несколько осей для изгиба, а также специальные опорные пластины, которые позволяют изгибать экран в обоих направлениях благодаря решетчатой структуре. Схожий девайс с технологией "Flex In & Out" уже был продемонстрирован Samsung в 2023 году, но в итоге ни одного коммерческого варианта выпущено не было.

Некоторые энтузиасты гадают насчет применимости подобной конструкции, считая её не интуитивно понятной. По их мнению, она, к примеру, может позволить двум людям, сидящим друг напротив друга, смотреть одно и то же видео.