Samsung испытывает трудности с чипами памяти HBM

Проблемы Samsung с высокоскоростной памятью HBM3E известны давно. Из-за перегрева и низкого процента выхода годных чипы до сих пор не получили одобрение от Nvidia для её ИИ-ускорителей. Samsung уже больше года пытается получить этот контракт, но, несмотря на внесённые изменения в конструкцию, заказы так и не были получены.

Компания SK Hynix обошла Samsung в сегменте HBM и стала ведущим поставщиком высокоскоростной памяти для Nvidia. Пока Samsung продолжает бороться за заказы на HBM3E, SK Hynix заявляет, что распродаст весь объём производства HBM на 2026 год уже в первой половине этого года.

Генеральный директор SK Hynix Квак Но-джон на собрании акционеров компании сообщил, что весь объём поставок HBM на 2025 год уже распродан. В первой половине этого года компания заключит контракты с клиентами на весь объём производства 2026 года.

Компания опережает Samsung в этом сегменте и уже поставляет Nvidia пятое поколение 12-слойных чипов HBM3E. Она также продемонстрировала образец 12-слойного HBM4 на конференции Nvidia GTC 2025, подтвердив готовность к выпуску чипов следующего поколения. SK Hynix планирует начать массовое производство HBM4 во второй половине этого года.

Неспособность конкурировать с SK Hynix в сегменте HBM уже принесла Samsung огромные убытки. Пока компания продолжает бороться за заказы на HBM3E, её руководство сосредоточилось на том, чтобы не позволить SK Hynix единолично занять весь рынок HBM4. На последнем ежегодном собрании топ-менеджеры Samsung заверили акционеров, что ошибки с HBM3E не повторятся.