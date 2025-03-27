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Анонсирован смартфон Poco F7 Ultra на Snapdragon 8 Elite с телеобъективом 2,5x и защитой IP68
Poco F7 Ultra поступит в продажу в апреле

Бренд Poco в четверг выпускает свой первый смартфон с приставкой Ultra. Производитель посчитал, что это подходящее название, так как Poco F7 Ultra стал первым с актуальным флагманским процессором, а не топовым чипом прошлого года. F7 Ultra работает на Snapdragon 8 Elite.

Этот чип на два поколения опережает Poco F6 Pro, который оснащался Snapdragon 8 Gen 2, и оставляет пробел в линейке между ним и Snapdragon 8 Gen 3. Этот пробел заполняет анонсированный сегодня же Poco F7 Pro.

По сравнению с 8 Gen 3 версия Elite предлагает на 45% более быстрый CPU и на 40% более быстрый GPU. По сравнению с 8 Gen 2 прирост производительности ещё значительнее. Но Poco на этом не остановилась.

F7 Ultra стал первым в серии с выделенным графическим процессором VisionBoost D7. Этот чип 12 нм умеет увеличивать разрешение, генерировать дополнительные кадры и поддерживает Game HDR. Он работает не только в играх, но и в YouTube и Netflix.

Но именно в играх сочетание Snapdragon и VisionBoost позволяет запускать Genshin Impact в 2K Super Resolution при 120 fps без падения производительности даже спустя час игры. За это стоит поблагодарить и систему охлаждения LiquidCool Technology 4.0. Она использует двухканальную конструкцию с увеличенной тепловой трубкой (5400 мм²) и снижает температуру чипсета на 3 °C. Для сравнения, F7 Pro ориентирован на 90 fps в Genshin Impact.

Кастомный чип Surge G1 управляет батареей на 5300 мАч, а Surge P3 отвечает за зарядку. HyperCharge 120 Вт заряжает аккумулятор до 100% всего за 34 минуты. Также есть беспроводная HyperCharge 50 Вт. Оба чипа помогают продлить срок службы батареи – она сохранит не менее 80% ёмкости после 1600 циклов зарядки.

Модель Ultra оправдывает своё название не только мощностью, но и камерами. Это самая продвинутая камера, которую Poco когда-либо устанавливала. Она включает сенсор Light Fusion 800 (1/1,55 дюйма, 1,0 мкм, 50 Мп) с объективом f/1.6 и оптической стабилизацией. В приложении камеры есть переключатели фокусных расстояний, например 35 мм и 48 мм – их обеспечивает этот же сенсор.

Далее идёт телеобъектив с плавающей линзой, имеющий базовое фокусное расстояние 60 мм (2,5x) и переключаемый на 120 мм (5x) благодаря сенсору 50 Мп. Телеобъектив также оснащён OIS и поддерживает теле-макросъёмку с расстояния 10 см. Затем идёт сверхширокоугольная камера 32 Мп с углом обзора 120° и передняя 32 Мп.

Poco F7 Ultra получил экран OLED 6,67 дюйма с частотой 120 Гц, разрешением 1440×3200 px и 12-битной глубиной цвета. Компания использует своё фирменное защитное стекло Poco Shield Glass. Экран выдаёт 1800 нит в стандартном режиме и до 3200 нит в пиковом. Высокочастотное ШИМ-управление (3840 Гц) поддерживает 16000 уровней яркости. Обычная частота отклика сенсора – 480 Гц, но может увеличиваться до 2560 Гц при необходимости, а за плавность ввода отвечает чип VisionBoost D7.

Защита была слабым местом предыдущих моделей F-серии (например, у F6 Pro защита IP54). F7 Ultra – это полноценный флагман, поэтому он получил соответствующую защиту по стандарту IP68. Его толщина составляет 8,4 мм, а вес – 212 г.

Из других характеристик стоит отметить ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном (в отличие от оптического в F6 Pro), NFC, инфракрасный порт, двухдиапазонный GPS и стереодинамики.

Poco F7 Ultra выпускается в двух цветах – чёрном и жёлтом. Есть две конфигурации памяти: 12/256 ГБ и 16/512 ГБ с оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.1.

Цена стартует с $649/€749/£649 за версию 12/256 ГБ и $699/€799/£699 за 16/512 ГБ. Poco принимает предзаказы с сегодняшнего дня до 10 апреля с дополнительной скидкой $50/€50/£60.

#смартфоны #poco
Источник: gsmarena.com
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