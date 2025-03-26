POCO F8 Ultra, вероятно, станет ребрендингом Redmi K90 Pro.

Согласно последним слухам, флагманские смартфоны нового поколения Redmi и POCO могут получить обновление камер. Предполагается, что предстоящие модели Redmi K90 Pro и POCO F8 Ultra будут оснащены технологией, направленной на улучшение качества снимков при увеличении.

источник изображения: GizmochinaСогласно сообщениям в Weibo, предстоящие флагманские модели Redmi K90 Pro и POCO F8 Ultra могут получить усовершенствованные камеры с улучшенным зумом. В частности, Redmi K90 Pro, вероятно, будет оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под дисплеем и перископическим телеобъективом. POCO F8 Ultra, предположительно являющийся ребрендингом Redmi K90 Pro, также может унаследовать эти технологии, включая новую систему камеры.

Смартфон Redmi K90 Pro получит 50-мегапиксельный телеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом и OIS (оптической стабилизацией изображения), что указывает на улучшенные возможности оптического увеличения. Согласно утечкам, новые флагманские модели суббрендов китайских производителей, включая предполагаемые OnePlus 14, Realme GT 8 Pro и серию Redmi K90, могут получить процессор Snapdragon 8 Elite 2. Точные названия устройств не подтверждены, однако их анонс ожидается в ближайшее время. Как сообщает инсайдер Digital Chat Station (через 91Mobiles), ранние инженерные прототипы этих смартфонов оснащаются перископическими телеобъективами.