Баг приводил к печати случайного текста или данных.

Компания Microsoft исправила проблему с неправильной работой принтеров в Windows 11, выпустив апдейт KB5053657, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: PCMag/Microsoft

С багом, приводившим к сбою печати при использовании принтеров с двойным режимом (USB Print и IPP over USB), в результате чего устройства печатали случайный текст или данные, некоторые пользователи Windows 11 столкнулись ещё в январе, после чего вышло ещё несколько патчей, в которых отсутствовало решение данной проблемы.

Чуть позже Microsoft подтвердила, что работает над устранением неполадки, а вчера, 25 марта, выпустила патч KB5053657 для Windows 11 23H2, содержащий необходимые исправления. Пользователи Windows 11 24H2, которые пострадали от неправильной работы принтеров, получат обновление 27 марта.

Отмечается, что данный апдейт является необязательным, а исправления, устраняющие проблему с принтерами, будут доступны в апреля в рамках обязательного обновления Patch Tuesday.