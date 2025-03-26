Google выпустила свою самую передовую модель ИИ под именем Gemini 2.5 Pro

Искусственный интеллект Google, Gemini, ежемесячно получает новые функции и улучшения производительности. На этой неделе Google анонсировала запуск Gemini 2.5 Pro — самой продвинутой модели ИИ, которая может проводить глубокие исследования для повышения точности.

Сейчас эта модель доступна пользователям на смартфонах и планшетах Galaxy с подпиской Gemini Advanced. Google анонсировала Gemini 2.5 Pro (экспериментальную версию) для подписчиков Gemini Advanced. Этот промежуточный релиз приносит усовершенствованное логическое мышление для всех моделей в серии. Приложение Gemini, работающее на моделях ИИ Gemini 2.5 Pro, будет способно «размышлять перед тем, как ответить, что приведёт к улучшению производительности и точности».

Серия Galaxy S25 предоставляет 6-месячную подписку на Gemini Advanced бесплатно. Так что обладатели Galaxy S25, Galaxy S25+ или Galaxy S25 Ultra могут использовать Gemini 2.5 Pro бесплатно до окончания этой подписки.

Gemini 2.5 Pro может выполнять более сложные задачи и поддерживать более мощных и контекстно осведомлённых агентов ИИ. По сравнению с Gemini 2.0 Flash Thinking, Gemini 2.5 Pro предлагает «новый уровень производительности, сочетая значительно улучшенную базовую модель с усовершенствованным пост-тренингом».

Google также заявила, что новая модель ИИ Gemini возглавила таблицу лидеров LMArena, обогнав конкурентов с большим отрывом. Она занимает более высокое место, чем лучшие модели ИИ от OpenAI, Claude, Grok и DeepSeek. Она предлагает значительно улучшенную производительность в программировании и нативную поддержку мультимодальности (аудио, код, изображения, видео и текст).