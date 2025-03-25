День релиза Half-Life 3 может быть уже не за горами

Разработка игры Half-Life 3 может быть близка к завершению, поскольку неподтверждённая игра перешла на стадию оптимизации. Последние новости об игре с кодовым именем HLX, которая была обнаружена в недавних обновлениях других игр Valve, таких как Dota 2 и Counter-Strike 2, появились в новом видео от Gabe Follower.

Он рассказал о множестве других недавних находок, таких как группы под названиями hlx, hlxaudio и hlxartists, найденные во внутренних системах Valve, добавление в код консольных команд, связанных с оптимизацией и корректировками поведения NPC, динамической навигационной сетки, деформируемых объектов, улучшенных систем динамических волос и многого другого. Всё это говорит не только о том, что игра HLX близка к завершению, но и о том, что она будет сложной и масштабной, из-за чего многие считают, что это может быть долгожданное завершение истории Гордона Фримена.

Так как Valve неоднократно заявляла в прошлом, что не работает над Half-Life 3, игра HLX может и не быть Half-Life 3. Вполне возможно, это будет очередной спин-офф вроде Half-Life Alyx, которая вышла в 2020 году и лишь спустя время стала играбельной без VR-шлема благодаря выходу модов.

Несмотря на молчание Valve относительно Half-Life 3, фанаты серии на этой неделе всё же получили кое-что новое с выходом демо-версии Half-Life 2 RTX.