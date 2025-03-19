Демоверсия предъявляет очень высокие требования к игровому ПК и особенно к процессору и видеокарте.

Даже в Full HD для 30 кадров в секунду требуются Ryzen 5 3600 и Geforce RTX 3060 Ti, а также масштабирование с использованием производительности DLSS. Для достижения стабильных 60 кадров в секунду в разрешении 1080p рекомендуются Ryzen 5 5600 и Geforce RTX 4070, а также межкадровый рендеринг.

Valve и Nvidia также предоставляют специальные спецификации системных требований для разрешений Full HD (1080p), WQHD (1440p) и 4K/UHD (2160p), в которых также подробно описываются генерация кадров и многокадровая генерация, а также используемая нейронная сеть. Для всех видеокарт начиная с поколения Geforce RTX 4000 Series (Ada Lovelace), рекомендуется использовать модель Transformer AI, которая превосходит сверточную нейронную сеть (CNN).

Чтобы насладиться Half-Life 2 RTX на "максимальном уровне" в разрешении 4K/UHD (2160p) с максимально возможными настройками графики, вам понадобится либо Geforce RTX 5080 с DLSS 4 Performance, либо Geforce RTX 5090 с DLSS 4 Quality, которые поддерживаются четырехкратной генерацией мультикадров и новым искусственным интеллектом Transformer. Мы также рекомендуем Ryzen 7 7700X или сопоставимый Intel Core i7-12700K и 32 ГБ оперативной памяти.

Half-Life 2 RTX работает на базе Nvidia RTX Remix - платформы с открытым исходным кодом, которая позволяет разработчикам и моддерам переосмысливать и обновлять классические игры с помощью трассировки лучей, DLSS и Nvidia Reflex, а также физически корректных ресурсов рендеринга (PBR) и инструментов генеративного ИИ-текстурирования от Nvidia. По данным Nvidia, Half-Life 2 RTX будет включать в себя следующие функции и возможности, которые послужат демонстрацией возможностей серии Geforce RTX 50.