В сети появились данные о прототипе следующей VR-гарнитуры Valve.

В сети появились подробности о следующем поколении VR-гарнитуры Valve, известной под кодовым названием Deckard. По информации источника SadlyItsDadley в социальной сети X*, прототип гарнитуры оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который также используется в некоторых флагманских моделях смартфонов, таких как Xiaomi 14, Samsung S24 и OnePlus 12.

Прототип Deckard имеет 2,8-дюймовую LCD-панель от JDI с разрешением 2160x2160 на каждый глаз и частотой обновления 120 Гц. Также в конструкции предусмотрены два камеры для отслеживания движения глаз и четыре камеры для восприятия окружающей среды (SLAM). По данным зарубежного издания NoteBookCheck, данный прототип может представлять собой последний этап перед запуском этапа верификации разработки (EVT). Если тесты пройдут успешно, возможно, Valve использует схожие аппаратные решения без значительных изменений в дальнейшем.

Согласно предыдущим сообщениям IT Home, ожидается, что новая гарнитура Valve может быть представлена еще в этом году. Напоминаем, что предыдущая модель компании, VR-гарнитура Index, была выпущена в 2019 году и предназначена была для опытных пользователей виртуальной реальности. Она использовала технологии позиционирования Lighthouse и была оснащена двойной LCD-панелью с разрешением 1440x1600 и частотой 144 Гц, стоимостью 999 долларов США.

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